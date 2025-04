En tiempos en que todo se acelera, cuando lo mediático y la apariencia parecen gobernarlo todo, detenerse a sentir puede convertirse en un acto de valentía. Y, sin embargo, ¿qué sentido tiene vivir si no nos permitimos amar, emocionarnos, conmovernos ante lo simple?



El arte, en todas sus formas, es un espejo delicado de lo humano. Nos invita a habitar las emociones, a mirarlas sin juicio, a reconciliarnos con la vulnerabilidad. A través de una pintura, una canción, un poema… podemos sentir lo que callamos, decir lo que no nos atrevemos y recordar que estar vivos es, en sí, un privilegio. Muchas veces reprimimos lo que sentimos por miedo al juicio, por el peso de las convenciones sociales, por esa costumbre tan arraigada de mantener las formas. Y sin darnos cuenta, dejamos de ser, de actuar, de disfrutar los pequeños placeres de sentir. Nos volvemos mecánicos, presos del trabajo, de los compromisos, y terminamos siendo figuras hieráticas, como estatuas, alejados de aquello que nos hace verdaderamente humanos y sensibles.



La empatía —esa capacidad de conectar con la experiencia del otro— es un puente que nos rescata de la indiferencia. Y cuando nace del arte o se cultiva desde lo emocional, nos recuerda que sentir no es una debilidad, sino una forma profunda de habitar el mundo y confirmar nuestra existencia.



Vivir sin amor, sin emoción, es traicionar la fugacidad de la vida. No se trata de lanzarse al abismo sin sentido, sino de vivir con prudencia y sensatez, pero con el corazón despierto. Hacer pausas en el camino, reconectar con lo que nos mueve y nos llena.



Amar nos define, nos eleva, nos sostiene. Que no se nos pase la vida en el intento de parecer fuertes cuando lo que necesitamos es, simplemente, ser plenos y auténticos.