La reconocida crítica de arte mexicana, Avelina Lésper, presentó el pasado martes 23 de mayo, la conferencia: “Iván Tovar entre la metafísica y la carne”. Se trata de una iniciativa dentro del programa educativo que acompaña a la muestra “Tovar Retrospectivo”, actualmente en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo con el auspicio de la Fundación Iván Tovar y el Voluntariado del Museo de Arte Moderno.



La importancia de esta visita radica en la oportunidad que se le brinda a la comunidad artística y al público en general de tener acceso a diferentes perspectivas y opiniones sobre el arte de Tovar. Avelina Lésper se caracteriza por su estilo directo, fomentando el diálogo y la reflexión.



Hay que tener en cuenta que la crítica de arte desempeña un papel crucial en la evolución del arte y la cultura. No se trata simplemente de elogiar o condenar, sino de analizar y contextualizar las obras, identificando tanto sus fortalezas como sus debilidades. El discurso de Lésper permite a los artistas y al público dominicano confrontar diferentes enfoques críticos, cuestionar las convenciones establecidas y promover la diversidad de opiniones en el ámbito artístico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la crítica de arte no es una ciencia exacta y está sujeta a interpretación. Cada crítico tiene su propio bagaje cultural, sus preferencias personales y su visión del mundo, lo que influye en su apreciación y evaluación de las obras. Es necesario tener una postura crítica ante la crítica misma y no tomarla como la verdad absoluta.



En el caso de Avelina Lésper, su estilo provocador y contundente le han convertido en una voz necesaria para desafiar la complacencia y la superficialidad en el arte contemporáneo, generando la reflexión sobre la función y los límites de la crítica de arte.



Es fundamental que, como receptores, desarrollemos nuestra propia capacidad de discernimiento y análisis. Debemos ser capaces de separar las opiniones subjetivas de los argumentos fundamentados y comprender que una crítica negativa no invalida necesariamente el valor de una obra. El arte es un espacio de libertad y diversidad, y la crítica contribuye a enriquecer y profundizar nuestra comprensión entorno a las creaciones. Continuará.