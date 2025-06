En 2018, la Asociación Dominicana de Artistas Visuales (ADAV) inició un ciclo de encuentros titulado “Acciones Contemporáneas”, concebido como un espacio para propiciar el diálogo, la reflexión y la sinergia entre creadores, críticos, coleccionistas y gestores culturales. Esta iniciativa, interrumpida temporalmente por la pandemia, encontró en la virtualidad una vía para mantenerse activa y, hoy, en 2025, se relanza con nuevo vigor y una programación presencial que promete reactivar el pensamiento crítico en el contexto dominicano.



La apertura estará a cargo de Francisco Sánchez (Guanabacoa), actual presidente de la ADAV, cuya gestión se ha distinguido por una visión integradora y comprometida con la dignificación del quehacer artístico desde lo gremial. Su intervención busca enmarcar institucionalmente el sentido de este relanzamiento, que no es solo programático, sino también simbólico. Por su parte, Alescar Ortiz, en su condición de secretario general de la ADAV, procura una reflexión incisiva sobre las tensiones que atraviesa el coleccionismo en el país: la exclusividad como criterio dominante, la invisibilidad de múltiples voces y la urgencia de construir una mirada más inclusiva y éticamente comprometida.



Desde esa plataforma de ideas y afectos compartidos, y en mi doble condición de historiadora del arte miembro activo de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte (ADHA) y de la ADAV, me corresponde introducir el diálogo e hilvanar las voces que conforman esta conversación plural. De modo que este sábado 28 de junio, a partir de las 5:00 p.m., en la Casa de la Música de la Ciudad Colonial en Santo Domingo, la ADAV presentará el conversatorio “Coleccionismo: inversión y patrimonio”, con la participación del empresario y mecenas del arte dominicano Héctor José Rizek, quien conversará con la periodista Wendy Santana sobre su rol como impulsor de la cultura dominicana.



El evento abordará temas esenciales: el valor simbólico del arte, el rol del mecenazgo en la democratización cultural, y las experiencias detrás de proyectos recientes como la muestra inmersiva “Tovar, Surrealismo Vivo” y la instalación monumental de “Tovar The Chair” en Times Square, Nueva York, ambos respaldados por Rizek.