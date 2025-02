Mi colaboración con la Fundación Juan Bosch, particularmente respecto a la participación de la República Dominicana en la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania en 2009, durante la conmemoración del centenario del nacimiento del profesor Juan Bosch, amplió mi visión sobre la magnitud del pensamiento y obra del autor de “La Mañosa” (1966), y fortaleció mis vínculos con su familia.



De todos los hijos de don Juan, el que más se me pareció físicamente a su padre, fue León Bosch, a quien siempre he admirado como artista. Un ente discreto, centrado, dedicado al mundo diplomático desde 1998 y considerado como uno de los más grandes exponentes del arte dominicano del siglo XX.



La obra de León Bosch se distingue por estar cargada de profundidad conceptual y estética, en la que la identidad y la historia dominicana se convierten en los ejes centrales de su creación. Nacido en Santo Domingo en 1936, su formación artística se desarrolló principalmente en Europa, donde tuvo la oportunidad de perfeccionar su técnica a través del contacto directo con las obras de los grandes maestros de la pintura clásica, como Goya y Velázquez. Sin embargo, fue su vínculo inquebrantable con la República Dominicana lo que le definió como artista y ser humano, sobre todo, e impregnó su obra de simbolismo.



Su arte proyecta una visión compleja de la dominicanidad. A través de sus paisajes, bodegones y retratos, revela no solo la realidad física de su entorno, sino la identidad compleja y mestiza de su país. Su capacidad para plasmar la riqueza cultural dominicana, exaltar la figura del mulato y el sincretismo que caracteriza a la isla, lo posiciona como un creador cuyo trabajo trasciende los límites de la pintura para convertirse en un testimonio de la historia social y cultural del Caribe.



Lamento su partida, acaecida el 3 de febrero de 2025 en Washington, D. C. Su arte permanecerá como un recordatorio de su paso por este mundo. Que su alma descanse en paz mientras su legado florece.