Desde el impresionismo, el artista se negó a reproducir la realidad en sí misma, sin embargo, esta postura no se asumió como un cambio en sí en el arte, tal como sucedió con los periodos, estilos y movimientos precedentes, sino más bien como un punto de ruptura. Hay que tener en cuenta que la reproducción del natural era lo que más calaba en la conciencia, no obstante, ya estaba en boga la fotografía que reproducía fielmente la realidad. De modo que los artistas del momento quisieron experimentar con nuevos recursos y lo lograron.



Mientras la figuración reproduce elementos reconocibles en la obra, la abstracción es la antítesis. Se propone una nueva realidad que deviene una experiencia más sensorial y dinámica. De hecho, los críticos del momento consideraban las obras impresionistas como inacabadas, porque su sentido de apreciación estaba acomodado al arte naturalista.



En la abstracción nada es lo que parece y todo puede ser posible. De modo que los significados y significantes van a estar asociados con el nivel de sensibilidad y experiencia del receptor, y desatan un despliegue de formas y colores que dejan de lado todo elemento referencial.



Para muchos, la abstracción no es arte, sino simples manchas de color o una ruptura con el academicismo. Incluso, se asume como una manifestación desprovista de valores plásticos y estéticos. Sin embargo, en el tiempo, el arte abstracto se ha convertido en uno de los medios por excelencia para la creación, que logra expresar el sentir ideológico de un grupo desde un plano más subliminal, lo que contradice abiertamente la idea de que el arte abstracto no expresa nada.



Por un lado está el arte abstracto expresivo que proyecta lo subjetivo y espontáneo. Hay mucha improvisación, pero siempre fundamentada en la experiencia. Se prescinde de estructura y se da vida al gesto, a los elementos formales y al sentimiento que genera la obra. En paralelo está el arte abstracto geométrico, que procura ser más certero y universal. Es más elaborado por su sentido de planificación y la composición es más equilibrada.