“El arte en la cabeza” de Mariano Hernández es un proyecto que lleva años gestándose y que ha involucrado a decenas de artistas, teniendo al personaje carnavalesco de “Juampa” como figura central. Adentrarnos en el libro-catálogo, es una experiencia única, no solo por la cantidad y calidad de las imágenes que Mariano ha logrado compilar una producción rica en detalles y a nivel compositivo, sino también, porque se convierte en un documento referencial en cuanto al carnaval como una de las expresiones populares más trascendentes dentro de la cultura dominicana.



Repasar el trabajo de Mariano es entrar en contacto con la historia, el sincretismo, lo popular y lo vernáculo. Es, en esencia, una mirada interiorista hacia el folclor criollo por medio de su imaginario visual. El proceso creativo se convierte en un acto performático a través del cual el rostro de un mismo personaje ha sido intervenido por decenas de artistas del pincel. Juampa o “Wampa”, es el protagonista y, en opinión del sociólogo y folclorista Dagoberto Tejera Ortiz pasa a ser “el personaje más carismático e importante del carnaval cotuisano y -un- símbolo del carnaval dominicano”, Mariano se ha ocupado de inmortalizarlo.



La crítico de arte Marianne de Tolentino resalta en su texto en el libro que Mariano “gracias al arte de la fotografía… pintura, escultura, instalación, danza, teatro, creación al fin…, su lente ágil los capta inmejorablemente, y deja documentos perennes. Desde hace muchos años él se ha especializado en la fotografía del carnaval, y en su archivo personal se encuentra la memoria de buena parte, no solo del carnaval dominicano, sino del Caribe, y más allá”.



Tal como comenta de Tolentino, ser fotógrafo del carnaval no es tarea sencilla “hay que conjugar un testimonio fiel de la fiesta carnavalesca y utilizar esa misma expresión para hacer una obra propia. Hay que superar el nivel de la información y la promoción, y ser al mismo tiempo, reportero y artista”.



Enhorabuena a Mariano Hernández, a todo el equipo y al Centro Cultural Banreservas por este valioso aporte al acervo cultural dominicano.