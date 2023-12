Vanessa Castellanos es una joven venezolana de ascendencia dominicana que emerge de las aulas de la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV) de República Dominicana como una artista con un talento prometedor, destacando especialmente en el ámbito del dibujo.



Desde temprana edad, Vanessa ha desarrollado un profundo interés por la expresión artística, utilizando esta forma de creación como un medio para explorar su identidad y comprender su entorno social y familiar. Aunque aún se encuentra en la fase de experimentación, particularmente explorando en las formulaciones formales, ya muestra obras de gran carga conceptual y estética.



Lo revelador de las reflexiones y valoraciones plasmadas por la artista en sus creaciones radica en su intento por desmitificar el tema de la muerte. A pesar de que el fin del ciclo de vida se percibe comúnmente como un proceso lejano, Vanesa aborda este tema desde una perspectiva diferente. En sus piezas, procura explorar la muerte no como un tabú a evitar, sino como un proceso natural que nos concierne a todos los seres vivos.



Resulta intrigante cómo, a pesar de su enfoque desmitificador, la autora experimenta la muerte con emociones intensas como el miedo, la ansiedad, la angustia, el dolor, la rebeldía y el misterio. Este enfoque contrastante agrega una capa de complejidad a su obra, convirtiéndola en un proceso de autoexploración profunda.



El conjunto de piezas que integran esta primera propuesta de la artista se exhibe bajo el título “Anxiety to the Limb: una sátira a la muerte”, comisariada por Víctor Martínez y con el apoyo y coordinación de la historiadora del arte Gala Mayí-Miranda. Esta muestra, en exhibición hasta el 2 de diciembre en Pendones Studio + Gallery en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, propone de manera única la relación entre la muerte y la ansiedad, con influencias literarias, cinematográficas y musicales.



Es relevante destacar que Vanessa comparte actualmente espacio en el taller de artistas GVL, junto a Grisleidy Montero y Luz Alondra Sosa, ambas destacadas artistas egresadas de la ENAV.