Clair obscur

El cine turco existe gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. La única condición es que un filme no debe ser clasificado para ´mayores de 18 años´, caso lo sea debe devolver toda la ayuda financiera dada. Este filme fue censurado para mayores de 18 años debido a dinámicas escenas de violencia machista. Retrata la historia de dos mujeres turcas, una oprimida por la tradición sexista y la otra liberada por el progreso de la modernidad, y sin embargo tienen más cosas en común de lo que podría parecer. La trama va desarrollando un montaje que relaciona al ser humano, en este caso de estas dos mujeres, con los estados fluctuantes del Mar Negro (como un leitmotiv), la niebla, mostrándonos la conmoción íntima de asfixia de ellas –es una metáfora de aguas que golpea buscando reflexión–. Su estructura en forma de espejo retoza con nuestra imaginación y nos seduce a perseguir el encuentro entre ellas que finalmente se da en la tercera y última parte del filme. Se argumenta su historia a partir de un trágico accidente, y a partir de ahí nos muestra las intimidades de ellas. Se establece un contraste entre lo que las diferencia y lo que las iguala. Si bien a una el sexo se da con elocuente muestras de afectos en la otra es una violación tácita de su propio marido. En ambos casos, el hombre usa el sexo como un instrumento de poder. Es así como nos estrujan en la cara que la condición de la mujer se remonta aún a las vividas hace más de tres mil años con sus estructuras rabiosamente patriarcales. El hombre sigue siendo la piedra angular y el centro del universo como un Dios. De ahí que ambas, aunque de diferencias sociales y económicas, son mujeres y como tales no hay excepciones ante la opresión masculina y sus manifestaciones conductuales con un modelo de entendimiento atrasado, anterior a la modernidad contemporánea. Con elegancia el filme se adentra en cuestiones religiosas (no de una sino de todas las religiones). Vemos que si bien la religión es un elemento importante en la conducta misericordiosa, sus rituales, sus cultos, van en vía contraria a la voluntad del individuo y es al mismo tiempo un ataque sistemático al espíritu de una religión, a los propósitos de la religión. Bellamente actuada, las interpretaciones responden a la historia enternecedora y se pega a nuestra memoria. En Netflix con ese título.

HHHHHDuración: 102 minutos / Género: drama