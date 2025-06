Impresionante miniserie de seis episodios. Basada en la historia real de Grace Marks, una chica inmigrante irlandesa de 15 años, empleada doméstica en el Alto Canadá que fue condenada por el asesinato de su jefe, Thomas Kinnear, en 1843. Sinopsis: Grace dice que no recuerda el asesinato, pero los hechos son innegables. Una década después, el Dr. Simon Jordan intenta ayudar a Grace a recordar su pasado. Pues bien, lo del crimen sucumbe a una narrativa perfecta sobre la política y la vida de Canadá de mediados del siglo XIX. La puesta en escena se auxilia del personaje Grace, que cuenta la historia de ella y de su familia con el obvio objetivo de sumergirnos en los hechos mediante su mirada (que es la mirada del autor) y explicar los conflictos y guías de su tiempo que motivan la trayectoria de las resoluciones de una justicia de clase, principalmente en lo que atañe al trato machista de una sociedad en pleno auge de intencionalidad de los valores patriarcales. El caso es demostrativo del nacimiento de las luchas feministas que enfrentaron la falta de libertad de la mujer y su opresión que anticipa lo que se ha convertido la realidad de la mujer en sociedades iguales o nacientes a la que le tocó vivir a Grace Marks: un mundo donde la mujer existía para ser utilizada y profanada. Al no ser equivalentes a un ser social, eran usadas como putas, sirvientas o reproductoras. Ningún hombre jamás sufrió ningún castigo por el maltrato a la mujer. La narrativa está construida con un tempo parsimonioso y minucioso que procura no perder detalles y motivos de cada acción de los personajes muy bien delineados y con absoluto dominio de la infraestructura emocional, sugestionada en la fluidez de los diálogos, y que muestran en los hechos una configuración paralela entre el presente y el pasado en que ocurre el crimen. Así se nos presenta la trama, despojada de explosiones dramáticas superfluas. El alma de la época, su espíritu, se explicita con los gestos, vestuario, personajes secundarios, modos de vida, captados con una cinematografía minimalista. En este sentido, la dirección cuida que los personajes expresen sus emociones plantando semillas de sentimientos por doquier. Ese es un modo que convence más por el sentir que por razones. Puede parecer un truco dramático, pero es el mejor acierto para crear dilema y suspense que nos mantiene sujetos al discurrir de cada escena y de cada episodio. En Netflix como “Alias Grace”.

HHHHH Género: Thriller. Duración: 45 minutos c/episodio.