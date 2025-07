Serie documental sobre la guerra de Vietnam desde la óptica de un cineasta estadounidense. Son 18 horas divididas en 10 episodios. Le tomó 10 años de trabajo al genial documentalista norteamericano Ken Burns, enfocándose en las operaciones de la U.S. Army en Vietnam entre los 60 y 70, así como el aumento de la oposición a la guerra de Vietnam dentro de USA durante el tiempo del conflicto. No explica o esclarece que la guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina o guerra contra los Estados Unidos para los vietnamitas, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno socialista o comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam (Vietnam del Sur), la cual estaba en contra de los socialistas, con el apoyo de los Estados Unidos y otras naciones aliadas de Estados Unidos contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Viet Cong) y el ejército de la República Democrática de Vietnam (Vietnam del Norte), respaldados por China y la Unión Soviética. Se calcula que murieron en total cerca de 5.7 millones de personas: Estados Unidos, más de 50 mil. Vietnam del Sur, más de 200 mil. Vietnam del Norte, 2 millones. Civiles del norte y el sur: alrededor de 1 millón (oficialmente, Estados Unidos contabilizó 58,159 bajas y más de 1,700 desaparecidos). Obvio es constatar que los efectos en el pueblo estadounidense son incalculables, pero en el documental no se siente ni se ve; tampoco se explica que la mayoría de los soldados muertos eran negros o latinos. Los soldados que fueron a la guerra y sobrevivieron son personas rotas, extrañas, heridas en lo más profundo de su ser (el hecho de ser la única y clara derrota del ejército norteamericano creó un sentimiento de mala conciencia en el pueblo estadounidense ante una guerra considerada injusta, el llamado síndrome de Vietnam); hombres y mujeres desajustados, golondrinos. Uno de los puntos altos es la inclusión del escritor y veterano militar norvietnamita Bao Ninh, novelista, ensayista y escritor vietnamita de cuentos, mejor conocido por su primera novela, publicada en inglés como The Sorrow of War. Durante la Guerra de Vietnam, sirvió en la gloriosa 27.ª Brigada Juvenil. De los quinientos que fueron a la guerra con la brigada en 1969, él es uno de los diez que sobrevivieron. Hay que verla tomando con pinzas lo que dice. En Netflix, como The Vietnam War.

HHHH Género: documental. Duración: 10 horas. genero: documental.