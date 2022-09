Email it

¿Cómo tratar el autismo? Este filme da pistas eficaces –aunque ya sabemos que es un tema en evolución–. Un portador del síndrome de Asperger es el eje de la historia que se presenta como un interesante cruce de géneros, propio del modernismo, así que hay suspense, thriller de finanzas (que se cruza con uno de espionaje), comedia, romance y drama, mientras asistimos a la trama de un matemático brillante capaz de resolver cualquier problema de lógica puesto ante él; así es como da servicios de auditoría contable de empresas. (Nota: el asperger es una condición neurológica del espectro autista caracterizada por dificultades significativas en la interacción social y comunicación no verbal, además de patrones de comportamiento repetitivos e intereses restrictivos). El filme se construye sobre la base del argumento de estudiosos del asperger que lo señalan como una forma cognitiva distinta, y efectivamente que esa tesis que arma la trama, persuade y uno se deja llevar por la historia. No obstante, la necesidad de explicar orígenes y motivaciones por la gran cantidad de subtramas que presenta, puede sustraer la atención, pero se hacen necesarias para los fines de que distingamos el asperger de la infancia al de la adultez, de ahí, que los flashback se hacen necesarios, lo que demanda del espectador atención debida para ir ligando motivos con acciones aparentemente anárquicas, sobre todo, en cuanto a mostrar el conflicto que se genera en la falta de tratamiento adecuado del asperger donde por un lado se quiere emplear recursos lúdicos y por el otro técnicas operativas de naturaleza militar. Todos estos elementos sirven para componer el arco dramático del personaje central. La dirección se ocupa de dar los tonos escénicos exactos consiguiendo timing adecuados y sincronización bien ajustada. Como toda película de corte comercial, posee varios clichés, como la de un pasado tenebroso, entre otros que son un déjà vu de tramas similares. El guión se ocupa de llevarnos a un final anticlimático pero satisfactorio en el que durante todo el desarrollo de la historia se cuida mucho de cometer apelaciones moralistas. Lo más chocante es la construcción de la historia a partir del autismo valiéndose del paradigma de la psicologización que ve a la sociedad como una mera suma de individuos, excluyendo a las instituciones, las relaciones de poder o las clases sociales. En Netflix con ese título..



HHH Género: Drama. Tema sensible: Autismo. Duración: 128 minutos.