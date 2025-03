Efemérides del 21 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 21 de marzo? El 21 de marzo es el 76.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 286 días para terminar el año. Veamos un grupo de sucesos relevantes que ocurrieron un día como hoy 19 de marzo.

Efemérides de hoy 21 de marzo

Hoy conmemora el Día del Síndrome de Down. La fecha fue seleccionada por la Down Syndrome International ya que el número es significativo de la triplicación del vigesimo primer cromosoma (mes 3, día 21) La idea original fue propuesta por Stylianos E. Antonarakis, médico genetista en Suiza y adoptado por ART21, su grupo de pacientes.

Además, es el Día Mundial de la Poesía, establecido en 1999 por la Unesco. El Día Mundial de la Poesía es tributo a la palabra poética propuesto en el año 2001 por la Unesco, se celebra cada 21 de marzo (equinoccio de primavera) con el propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo.

1617: fallece la princesa india algonquina conocida como Pocahontas, que fue clave para la supervivencia de los primeros asentamientos ingleses en Tidewater, Virginia, logrando salvar la vida del capitán John Smith cuando iba a ser ejecutado por su padre Powhatan, jefe de la confederación algonquina. En su lengua indígena su verdadero nombre era Matoaka.

1788: en Estados Unidos, un incendio destruye completamente la ciudad de Nueva Orleans.

1801: una fuerza turcobritánica formada por 14.000 hombres al mando de Sir Ralph Abercromby, efectua un desembarco anfibio en la Bahía de Abukir, en las cercanías de la bella ciudad de Alejandría. La pérdida de Egipto de manos francesas recién comenzaba.

En julio, el ejército inglés se apoderó de El Cairo, y en agosto, de la urbe de Alejandría. El 31 de agosto de ese año, el ejército francés en Egipto se rindió permitiéndosele regresar a Francia, cosa que hizo el 2 de septiembre. Una vez resuelto el escollo del problema egipcio, Francia y Gran Bretaña firmaron la paz.

1804: en Francia se adopta el Código de Napoleón como nuevo cuerpo de legislación civil.

1919: en Hungría se proclama la República Soviética Húngara.

1933: en Alemania, unos días después de ganar las elecciones, Hitler obtiene de Hindenburg la disolución del Parlamento y, a continuación, inicia la detención de miembros de las organizaciones socialdemócratas y comunistas.

1952: se llevaba a cabo en Cleveland, Estados Unidos, el Moondog Coronation Ball, considerado el primer concierto de rock de la historia. Moondog era el apodo de Alan Freed, un popular disc jockey de la época, anfitrión del programa de radio “Moondog Show”.

El programa de radio inicialmente transmitía música clásica pero luego, por recomendación de Leo Mintz, el dueño de una tienda de discos de Cleveland, Freed pasó de la música clásica al R&B, estilo que estaba creciendo en popularidad, y comenzó a utilizar en ocasiones el término “rock and roll” para referirse a la música que transmitía.

1958: nace el galardonado actor británico, Gary Oldman. Reconocido por participar en producciones como Drácula, El quinto elemento, Batman Begins, entre otras.

1960: nace Ayrton Senna, automovilista brasileño, 3 veces campeón del mundo y considerado por muchos como el mejor de la historia.

1962: nace Matthew Broderick, actor estadounidense. Es conocido por participar en producciones como Ferris Bueller’s Day Off, Tiempos de gloria, Godzilla, Inspector Gadget, entre otras.

1963: en Estados Unidos, se cierra oficialmente la prisión de Alcatraz, por la contaminación que producía en la bahía de San Francisco. Previamente había contenido a algunos de los más peligrosos prisioneros civiles. Incluyendo a Al Capone y a Robert Stroud, el llamado «hombre de los pájaros».

1980: en Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter anuncia un boicot de los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú.

1980: nace Ronaldinho, futbolista brasileño, campeón del mundo en el 2002 y ganador del Balón de Oro en el 2005.

1986: nace Scott Eastwood, actor estadounidense, hijo de Clint Eastwood, conocido por participar en películas como Gran Torino, Fury, Snowden, The Longest Ride, Suicide Squad, The Fate of the Furious, Pacific Rim: Uprising, entre otras.

2006: se funda la red social Twitter, hoy X

2018: Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de Perú, en el tercer año de su mandato. La renuncia ocurrió durante un período de crisis y tensiones políticas.