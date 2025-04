Efemérides del 28 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 28 de abril? El 28 de abril es el 118.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 247 días para finalizar el año. Vamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 28 de abril.

Efemérides de hoy 28 de abril

Hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo.

Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.

1686: en Inglaterra, Isaac Newton publica el primer volumen de los Principia. Philosophiæ naturalis principia mathematica. Conocido simplemente como Principia, recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático.

Esta obra marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y es considerada, por muchos, como la obra científica más importante de la historia.

El ejemplar de la primera edición de los Principia que perteneció a Newton, conteniendo anotaciones y correcciones manuscritas, se encuentra en la Biblioteca Wren del Trinity College de Cambridge.

1908: nace Oskar Schindler, empresario alemán responsable de salvar a cientos de judíos durante la II Guerra.

Schindler fue un empresario y espía alemán, además de miembro del partido nazi, que salvó la vida de unos 1200 judíos durante el Holocausto empleándolos como trabajadores en sus fábricas de menaje de cocina y munición, ubicadas en lo que hoy son Polonia y República Checa.

Su historia se cuenta en la novela El arca de Schindler, publicada en 1982, y en la película que se basa en ella, La lista de Schindler (1993), que lo reflejan como un oportunista que en principio solo buscaba sacar beneficios y se convirtió en una persona de gran iniciativa, tenacidad y dedicación que logró salvar la vida de sus empleados judíos.

1930: nace Carolyn Jones, actriz estadounidense conocida por participar en producciones como The Addams Family, The Wax House, King Creole, The Bachelor Party, entre muchas otras.

1945: muere fusilado Benito Amilcare Andrea Mussolini, político y primer ministro del Reino de Italia, con poderes dictatoriales, desde 1922 hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado. Después de su rescate se le cedió el cargo de Presidente de la República Social Italiana, desde septiembre de 1943 hasta su derrocamiento en 1945.

Durante su mandato estableció un régimen fascista valorado como el nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el comunismo, combinado con la estricta censura y la propaganda estatal. Mussolini se convirtió en un estrecho aliado del canciller alemán Adolfo Hitler sobre quien había influido.

Mussolini entró en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940, como aliado de la Alemania Nazi. Tres años después, los aliados invadieron Italia y ocuparon la mayor parte del sur de la nación. El 28 de abril de 1945, Mussolini trató de escapar a Suiza, donde fue capturado y ejecutado cerca de Lago de Como (Italia) por partisanos comunistas.

Su cuerpo fue llevado a Milán donde fue colgado cabeza abajo en una gasolinera del Piazzale Loreto (plaza en Milán – Italia) para confirmar públicamente su muerte, y como gesto de humillación y venganza.

1950: nace Jay Leno, humorista y presentador de televisión estadounidense.

1965: en República Dominicana comienza la invasión estadounidense.

1967: Cassius Clay (Muhammad Ali) se negó a ser reclutado para la guerra del Vietnam. Aquel día estaba programada la cita para que Muhammad Ali se presentase al centro de reclutamiento de Houston. Él se presentó y debió someterse al procedimiento legal rutinario de ponerse en pie cuando fuera llamado por su nombre. Sin embargo, se negó al requerimiento.

Cuando se hizo patente que rechazaba el reclutamiento, fue amenazado con la imposición de una multa de 10000 dólares, más una pena de prisión de cinco años.

Terminada la audiencia, expresó los motivos para tomar semejante decisión en una carta y también en una entrevista con el periodista Howard Cosell, declarándose “objetor de conciencia”, explicando que su religión no le permitía participar de la guerra.

Clay agregó posteriormente, generando gran polémica, que no tenía “ningún conflicto con el Vietcong”, y que nunca un integrante del Vietcong lo había llamado nigger (forma despectiva de nombrar a los afroamericanos muy difundida entre los blancos estadounidenses).

Las consecuencias de su actuación no tardaron en llegar: apenas una hora después de evitar el reclutamiento, la Comisión Atlética de Nueva York le suspendió su licencia para boxear.

1974: nace Penélope Cruz, actriz española conocida por participar en films como Vanilla Sky, Volver, Pirates of the Caribbean, entre otras.

1981: nace Jessica Alba, actriz estadounidense (Sin City, Fantastic Four, Awake). Saltó a la fama a los 19 años como actriz principal en la serie de televisión Dark Angel (2000-2002), por la cual recibió una nominación al Golden Globe.

Alba ha ganado varios premios por su actuación, incluyendo el Choice Choice Teen Choice Award y el Saturn Award a la Mejor Actriz en Televisión, y ha sido cofundadora de The Honest Company, una compañía de bienes de consumo que vende productos para bebés, personales y para el hogar.

-1982: nace Harry Shum, Jr. Actor y bailarín costarricense-estadounidense conocido por participar en producciones como You Got Served, Step Up 2, Glee, entre otras.

-1992: muere el pintor inglés de origen irlandés Francis Bacon, caracterizado por su estilo figurativo idiosincrásico, caracterizado por el empleo de la deformación pictórica y gran ambigüedad en el plano intencional.

Una considerable ambivalencia puede ser detectada en comentarios suyos tales como «Quisiera que mis pinturas se vieran como si un ser humano hubiera pasado por ellas, como un caracol, dejando un rastro de la presencia humana y un trazo de eventos pasados, como el caracol que deja su baba» o «Acaso algún día logre capturar un instante en toda su violencia y toda su belleza».

1995: muere Gustavo Polidor, deportista venezolano, jugador de béisbol, paracorto de las Grandes Ligas de Béisbol que jugó con los California Angels (1985-88), los Milwaukee Brewers (1989-90) y los Florida Marlins (1993).

Murió en Caracas en 1995 a la edad de 33 años, cuando intentaron secuestrar a su hijo luego de robarle su vehículo. Sus asesinos fueron finalmente juzgados en 2004 y condenados a 25 años de prisión. Como homenaje póstumo, el número 14 de su camiseta con los Tiburones de La Guaira fue retirado.

2001: el millonario Dennis Tito se convierte en el primer turista espacial del mundo. Desde que vio el lanzamiento del Sputnik I en la década de 1957, Tito soñó con la posibilidad de viajar al espacio, pero carecía de los requisitos físicos para ello, además de no ser integrante de las fuerzas armadas de Estados Unidos, siendo inelegible para un viaje al espacio.

En 1990, gracias al Programa de Invitados de la URSS, que tenía la intención de enviar civiles a la Estación Espacial MIR, Tito tuvo la primera opción real de un viaje espacial, pero la desintegración de la URSS en 1991 arruinó todo plan.

2003: EE. UU. lanza el observatorio espacial Galaxy Evolution Explorer.

2003: en EE. UU., Apple abre la tienda de música iTunes Store. En su primera semana vendió 1 millón de canciones.

2004: el italiano Roberto Baggio juega su último partido como ‘Azzurro’ y se retira el 16 de mayo en el partido Milan-Brescia.

2006: Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre CloudSat.

2008: Madonna lanza su undécimo álbum de estudio Hard Candy.

2011: la poeta cubana Fina García Marruz recibe el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.