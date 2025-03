Efemérides del 31 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El 31 de marzo es el 90.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 275 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 31 de marzo.

Efemérides de hoy 31 de marzo

El 31 de marzo es el Día de la Torre Eiffel. En día de 1889 se inaugura oficialmente este monumento. Fue construida en dos años, dos meses y cinco días (de 1887 a 1889) por 250 obreros. Sufriendo una corrosión muy frecuente, la Torre Eiffel no conoció verdaderamente un éxito masivo y constante hasta los años sesenta, con el desarrollo del turismo internacional. Ahora acoge a más de seis millones de visitantes cada año.

Sus 300 metros de altura le permitieron llevar el título de «la estructura más alta del mundo» hasta la construcción en 1930 del Edificio Chrysler, en Nueva York. Está construida sobre el Campo de Marte cerca del río Sena, en el 7º distrito de París.

Actualmente es administrada por la «Sociedad para la administración de la torre Eiffel» (Société d exploitation de la tour Eiffel, SETE). El lugar, que emplea a 500 personas (250 empleados directos del SETE y 250 de los distintos concesionarios instalados sobre el monumento).

1492: en Granada (España), los Reyes Católicos firman el decreto de expulsión de los judíos.

1596: nace René Descartes, filósofo, científico, matemático y físico francés. Considerado uno de los más grandes pensadores de Francia y Europa, además de ser el padre de la filosofía moderna.

1727: muere Isaac Newton, científico, físico, filósofo, alquimista y matemático inglés, conocido por establecer la ley de gravitación universal y las bases de la mecánica clásica mediante leyes que llevan su nombre.

1732: nace el compositor austriaco Josef Haydn, figura influyentes en el desarrollo del clasicismo.

1804: en Francia se promulga Código Civil Napoleónico, vigente en la actualidad.

1854: en Edo (hoy Tokio) Estados Unidos y Japón firman su primer tratado comercial.

1879: se estableció en Venezuela el Bolívar como moneda, en honor al Libertador, Simón Bolívar.

1914: nace Octavio Paz, reconocido escritor y poeta mexicano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990.

1943: nace Christopher Walken, actor estadounidense conocido por su participación en películas como The Deer Hunter, Man on Fire, Catch Me If You Can, Pulp Fiction, The Jungle Book, entre otras.

1948: nace Al Gore, vicepresidente estadounidense (1993-2001) y activista ecológico, recordado por ser candidato presidencial por el partido demócrata en el año 2000 y perder en contra del candidato republicano George W. Bush, en una de las elecciones más polémicas de la historia de los Estados Unidos.

1955: nace Angus Young, guitarrista australiano, reconocido por ser miembro de la banda AC/DC.

1966: la Unión Soviética lanza hacia la Luna su sonda Luna 10.

1971: nace Ewan McGregor, actor escocés-inglés, reconocido por su papel como Obi-Wan Kenobi en la saga de Star Wars, aunque también ha participado en producciones como Trainspotting, Big Fish, Moulin Rouge, The Impossible, entre muchas otras.

1993: muere Brandon Lee, actor estadounidense, hijo de Bruce Lee, durante la filmación de El cuervo, le dispararon accidentalmente una bala calibre 44. que debía ser de fogueo.

1995: muere Selena, reconocida cantante y actriz mexicanaestadounidense.

2015: en Argentina se da el cuarto paro nacional. Los sindicatos estaban reclamando en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

2017: en Colombia, consecuencia de los torrentes acumulados, tres ríos se desbordan. Como resultado de la corriente desatada, 17 barrios de la ciudad de Mocoa, departamento de Putumayo, fueron arrasadas. El incidente dejó más de 200 muertos.