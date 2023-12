El Caribe constituye una de las zonas más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Esta realidad exige una mayor cooperación regional y el acceso a financiamiento sostenible para abordar de manera integral sus efectos. En ese sentido, los diversos organismos de integración regional han ido creando conciencia de la necesidad de elevar los niveles de cooperación y de posicionar el tema en los eventos globales que abordan esta problemática como la COP28-Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático que se celebra del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La presencia en la COP28 del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); La Comunidad del Caribe (Caricom) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) es una muestra de la importancia que está adquiriendo esta problemática en los esquemas de integración regional y la toma de conciencia de la relevancia de tener una sola voz en los eventos internacionales y en la búsqueda del apoyo a la acción climática.



En la COP28 que se celebra bajo el lema Unite.Act.Deliver (Unir. Actuar. Ofrecer resultados) el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se hace presente a través de las autoridades de ambiente de los países que forman parte del bloque, por la Presidencia Pro Témpore del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) que es el órgano responsable de la agenda ambiental regional y cuyo objetivo principal consiste en “contribuir al desarrollo sostenible de la región centroamericana, fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para la gestión ambiental”.



La activa participación del SICA se manifiesta en las múltiples actividades de alto nivel en las que participa, tratando de visibilizar los temas medioambientales prioritarios relacionados con el Corredor Seco Centroamericano y Zonas Áridas de la República Dominicana, la Iniciativa AFOLU 2040, la Estrategia Regional de Cambio Climático, los Grandes Bosques de Centroamérica y República Dominicana, y el enfoque de la Cuenca al Mar. Además, publicó la Declaración de los Países de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) ante la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)



La Declaración entre otros aspectos reitera el “llamado urgente a los países desarrollados, principales emisores y responsables de la crisis climática global a cumplir sus compromisos, acelerando la acción climática acorde con el Pacto Climático de Glasgow surgido de la COP26, y los acuerdos alcanzados en la COP27”. Exige en la COP28, “mostrar evidencia concreta de su apoyo a los países más vulnerables incrementando su ambición a través de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), consecuentes con la meta de 1.5°C., revisando sus acciones hacia el cumplimiento de al menos el 50% de reducción de emisiones de CO2 al 2030”.



Establece como prioridad en la Cumbre la de “promover acuerdos en materia de Financiamiento Climático, el cual es necesario para la consecución de las metas globales de adaptación y mitigación para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático”.



Considera urgente “la necesidad de aprobar el mecanismo de implementación del Fondo de pérdidas y daños resultado de la COP27, por lo que es importante que en la COP28 se acuerde finalmente el financiamiento para operativizar el fondo”.



Señala que los países del SICA participarán “activamente en la COP28, en la decisión que maximice el apoyo y operativización de este fondo y de la Red de Santiago y su mecanismo de rendición de cuentas”. Solicita una mayor “cooperación técnica y financiamiento oportuno y predecible por medio de los mecanismos de implementación de la CMNUCC para el fortalecimiento de las capacidades regionales, nacionales y locales, y transferencia de tecnologías que faciliten el acceso a la información y el conocimiento científico y técnico, incluyendo los conocimientos tradicionales y ancestrales de nuestros pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes y juventudes, para la implementación de acciones que permitan responder e incrementar nuestra resiliencia ante los impactos y riesgos climáticos desde una perspectiva inclusiva”.



Finaliza haciendo un llamado “a los demás países a comprometerse en sus acciones climáticas, promoviendo los acuerdos necesarios en conformidad con los principios y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)”.



Otro organismo que tiene una activa participación es la Caricom, con un pabellón habilitado para el desarrollo de sus eventos y como espacio para que los Ministros y Jefes de Delegaciones de los países miembros interactúen sobre las diversas áreas temáticas de la COP. Además de altos cargos de los países miembros, organizaciones regionales invitadas (Climate Smart Accelerator, CDB, CCRIF SPC y Climate Analytics) también participa, la secretaria general de la Caricom, Carla Barnett con conferencias y reuniones de alto nivel.



La Caricom llegó al evento precedida por la visita en julio, en Puerto España, del presidente designado de la COP28 el Sultán Al Jaber, y por diversas reuniones preparatorias estableciendo como prioridad “la puesta en funcionamiento y capitalización del Fondo de Pérdidas y Daños y los acuerdos de financiación, la duplicación del financiamiento para la adaptación, mantener vivo a 1.5 y entregar los 100 mil millones de dólares al año para ayudar a los PEID y a los países en desarrollo a adaptarse a los crecientes y adversos efectos del cambio climático”.



En el caso de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) participa el secretario general del organismo Rodolfo Sabonge. Ha participado en diversas actividades incluyendo una reunión con Omar Shehade, director ejecutivo de Compromiso Diplomático de la COP28. En el pabellón de Movilidad Climática desarrolló una conferencia donde subrayó “la naturaleza crítica de los retos a los que se enfrentan los Estados Miembros de la AEC, como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, sequías, terremotos y calor extremo. Insistió “en la necesidad de prestar apoyo financiero a los países y comunidades más afectados”. Valoró “los esfuerzos en curso de la Iniciativa de Movilidad Climática del Gran Caribe, incluyendo colaboraciones para futuros escenarios de movilidad, investigación de campo y el desarrollo de una agenda integral para la COP29 en 2024”.



La Cumbre finaliza el 12 de diciembre y es necesario preguntarse ¿lograrán los países del Caribe los objetivos con los que llegaron a esta Cumbre? ¿Cuáles resultados dejó la COP28? Lo analizamos en el próximo artículo. l

