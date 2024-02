Con responsabilidad y valentía poco común en la intelectualidad dominicana, el laureado escritor Aquiles Julián, al comentar nuestro libro Motivos para no mirar atrás, de reciente publicación, califica a sus conterráneos, nacidos entre los años 1948 y 1960, como una generación políticamente fracasada.



Como una autocrítica colectiva, Julián dice de los líderes juveniles de la postdictadura, que fueron arrastrados “a las distintas luchas políticas contra los gobiernos de Joaquín Balaguer, fue parte de la guerrilla urbana, se implicó en acciones violentas y aportó una alta cuota de sangre a la vez que produjo también sus crímenes”.



Con reflexiones como las del Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Henríquez, nace la esperanza de que por fin el conglomerado pensante del país comenzará a “llamarle al pan, pan y al vino, vino”, derribando los muros de los mitos, con falsos heroísmos y chivos expiatorios preconcebidos, en beneficio de los que se apoderaron de la mayoría de los bienes dejados por el dictador Trujillo.



De esa generación cuyos fracasos Julián no vacila en señalar, recuerda que “aplaudió el terrorismo, justificó asaltos, secuestros y atentados, se opuso a todo lo que era positivo para los dominicanos, desde los multifamiliares a las leyes agrarias, desde las avenidas 27 de Febrero y la Kennedy hasta las presas, desde la Plaza de la Cultura y la Plaza de la Salud hasta el desarrollo de turismo y se creía depositaria de la verdad histórica y propietaria del futuro”.



El escritor concluye en que a su generación se le dio un regalo inmerecido, en 1996, con “el derecho a gobernar el país y que lo encabezó hasta agosto del 2020. Y es la generación que fracasó”. El debate debe continuar, en estos tiempos de reflexiones y decisiones claras.



