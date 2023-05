Email it

El colega y compueblano Luesmil Castor, junto al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, me hace una convocatoria post pandemia, en mi condición de coordinador de la Comisión de Cultura en la entidad que agrupa a los comunicadores, para que se retomen las actividades de los escritores pertenecientes al gremio, suspendidas en los meses difíciles del coronavirus.



Hace más de cuatro años, con el inicio de la pasada gestión de Mercedes Castillo en el CDP, iniciamos las reuniones para retomar el proyecto de creación del Círculo de Escritores en nuestra organización profesional, lo que fue dejado trunco por la llegada de la pandemia.



Referíamos que habían pasado 18 años del primer intento. Ahora son 22. No es necesario establecer aquí por qué no cuajaron los esfuerzos por agrupar a los escritores y escritoras del CDP, pero hay que recordar que el círculo llegó a escoger su directiva en una asamblea encabezada por su presidente de entonces, Oscar López Reyes, resultando como dirigente principal el periodista José Rafael Sosa.



Los demás integrantes del cuerpo dirigencial fueron, Altagracia Moreta Félix, secretaria de eventos; Leopoldo Figuereo, secretario de Actas; Carlos Acevedo, de Finanzas; Cuqui Córdova, de Asuntos Editoriales; Carlos Julio Félix, de Relaciones Internacionales y un servidor en las Relaciones Públicas, con la asesoría del profesor Lipe Collado. Algunos de esos colegas, hoy descansan en paz.



Reseñas de la época refieren que también participaron los periodistas y escritores Juan Deláncer, Emilia Pereyra, Filiberto Cruz Sánchez, Luis Grano de Oro, Carlos Márquez, Saidy Zoain y Fermín Cruz, delegado del círculo en Nueva York. En tanto que los colegas Luis Alberto Sánchez, Wilfredo Medina y David Lorenzo, secretario, tesorero y encargado de prensa, respectivamente, acompañaron la nueva entidad.

En estas páginas hemos comentado el interés del hoy presidente del CDP en retomar las actividades culturales en la institución, de manera que se realicen ferias nacionales y sus miembros participan en esos eventos que se organizan en otros países. Es tiempo de despedir la Covid-19. ¡Amén!