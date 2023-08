Toda joven revelación en el ambiente literario de la República Dominicana merece el aliento de quienes damos seguimiento al movimiento editorial, como recurso para contrarrestar la promoción de los antivalores que tanto dañan, artística, ética, moral y espiritualmente nuestra sociedad. Es lo que concluimos al encontrarnos con el libro Hechos de Sangre, del novel escritor George Pérez, quien con siete cuentos sorprende al lector por su inventiva, manejada como materia prima de su universo narrativo.



Por breves y chispeantes, los relatos se leen con avidez, observándose que discurren en un ambiente posmoderno, con referencia a la tecnología con la que se han formado los jóvenes nacidos a partir de los años 90 del siglo pasado, con el caso del cuentista Pérez. Resultan familiares los ambientes y personales de Berrocal, Bitácora de un desahuciado, El pasado de Carmen, Al compás de la tormenta, Sandunguero, Los pecados de los santos y Robles caídos.



La sangre tiñe todos los relatos. Pero uno de los que más conmueven, por ser además crítico de una época, es Al compás de la tormenta, en el que el personaje que espera reivindicarse de un pasado infeliz, no hace más que repetirlo con accidentes de avión y automóvil bajo el huracán Fred. “La noche anterior en su muro de Facebook varias publicaciones anunciaban la llegada de una tormenta el siguiente día. No se puede confiar en las noticias de las redes—pensó”.



La ilusión de borrar el trauma amoroso de la adolescencia llevó a Manuel a descartar todo pronóstico atmosférico. Esperaría a su amada en el aeropuerto contra toda adversidad. Ninguno de los dos pudieron llegar al punto de encuentro. Ella, víctima de un accidente aéreo y él automovilístico.



“Antes de quedar destruido por fuera Manuel logra llorar. Su voz le habla a su interior diciéndole que no debió enamorarse otra vez, porque el destino le volvería a decepcionar”, relata el autor de Hechos de Sangre, valorado en su primera aventura por escritores como Mateo Morrison, dominicano y Daniela Andrea, argentina.