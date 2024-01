Es motivo de alegría, optimismo y esperanza, encontrarse con viejos amigos y otros por conocer, como fue mi grata experiencia del pasado martes 23 de enero en Centro Cuesta del Libro, durante la puesta en circulación de mi ensayo Motivos para no mirar atrás, cuyo objetivo central es contextualizar una serie de fenómenos que se han registrado en la política dominicana reciente, que, para ser comprendidos en su conjunto, requieren análisis de causas y consecuencias.



El escritor y publicista Aquiles Julián, presentador de la obra y autor del prólogo, afirmó en el acto que Motivos para no mirar atrás registra de manera objetiva el fracaso político de una generación, al señalar que durante los gobiernos del PLD, durante unos veinte años, no se resolvieron problemas fundamentales como la educación, mientras la democracia fue vapuleada con métodos dictatoriales, como fue el sabotaje a las elecciones municipales de febrero del 2020.



Los capítulos del ensayo contextualizador se titulan Un análisis Foda al Partido Revolucionario Moderno en la coyuntura global y local, por tratarse de una organización que llegó al gobierno en medio de una crisis sanitaria y económica, tras un pasado inmediato de corrupción y despotismo.



Agradezco la presencia en el acto de los escritores e intelectuales miembros del Movimiento Suma Cultural, como su coordinador Luis R. Santos; el propio Aquiles, Rafael Menoscal Reynoso; Mario Lebrón; Raúl Bartolomé, Adalgisa y Oneida González, Oliver Holguín e Isael Pérez, en tanto que el doctor Antoliano Peralta Romero, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, hizo presencia en la etapa final.



De igual manera, mis compañeros del Instituto Agrario Dominicano, con Manuel Castro, asesor del director Francisco Guillermo García; Julio González, encargado de Distribución de Tierras, junto a los periodistas Manuel Matos, Balbueno Medina, Domingo Gómez, Vicente Calderón y Norberto Montero. Expresé mi regocijo por la asistencia de Ana Valdez, quien fuera compañera de toda la vida del ilustre higüeyano Darío Yunes. También los profesores José Gell y Dumas Gautreaux ¡Gracias a todos!