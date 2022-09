El martes, 27 de septiembre, saqué tiempo para leer todos los periódicos impresos, pasión de la que me ha privado la prisa y el ajetreo con que vivimos los ciudadanos de la llamada era posmoderna. La experiencia me dijo que debo retomar el hábito de pasar las páginas de los tabloides a la izquierda, porque la lectura en los digitales y las redes sociales no tienen el mismo sabor, ni el placer aristocrático desplazado por la cibernética.



De ese reencuentro con los impresos descubrí a la escritora Regina del Río, cuyos trabajos se publican en las páginas editoriales de El Caribe, comprobando que no todo está perdido en el turbulento mundo de este siglo XXI. El artículo “Mentiras feministas” no tiene desperdicio. Podría ser el punto de partida para un ensayo renovador que inyecte nueva vida al pensamiento que aboga por la preservación de los valores espirituales que dieron soporte a la civilización occidental.



La misma valentía e independencia de criterio de “Mentiras feministas” expone la escritora del Río en entregas anteriores como Trampa democrática, Mentiras apocalípticas, Ese Estado al que tanto se le pide, Honor a quien honor merece, Los nuevos inquisidores y Conceptos que ya nada significan, en los que enfrenta toda la manipulación de las agendas que intentan conducir al mundo en contra de Dios y la naturaleza.



Hacía tiempo que se necesitaba una autora femenina que desenmascarara el denominado “movimiento feminista”. Cuando un servidor trabajaba como periodista en el desaparecido vespertino Última Hora inició con el tema, pero terminé etiquetado de machista y cavernario, con la única defensa que me hizo Nuria Piera cuando me llevó a su programa de entonces, “Doble Filo”.



Sabemos que por lo menos un importante empresario estaría dispuesto a editar un tomo con los textos de la escritora del Río, quien califica el feminismo como “un movimiento cobarde, con enemigos que ya no existen. Pero que está consiguiendo llevarse una tajada de los presupuestos nacionales y envenenar las relaciones normales entre hombres y mujeres”.