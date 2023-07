Email it

Un editorial de un prestigioso periódico hermano me hizo recordar una obra escrita por un oficial de policía de nombre Aquiles Braudilio Cruz Gómez, publicada en el 1984, cuando era hasta una percepción peregrina pensar que llegaríamos a encontrarnos con la realidad dominicana de los últimos años. El título del libro es “Contra las drogas ahora, después sería demasiado tarde”.



Fue el emblemático relacionador público del cuerpo del orden, abogado y escritor José Rijo, quien me presentó al entonces mayor Cruz Gómez, en los días que inicié mis funciones como encargado de la Revista de la Policía Nacional, con apenas 22 años. Todavía agradezco a la Plana Mayor de entonces el trato que recibí en mis funciones, en una época que dudaba del profesionalismo de la juventud.



Rijo, general y doctor, autor de obras tan reconocidas como Floreo y Entre la Realidad y el Sueño, murió al inicio de los años noventa del siglo pasado, cuando todavía la advertencia del policía que se sentía orgulloso de ser “periodista”, era algo increíble y hasta incompatible con las esencias de la dominicanidad.



La prisa y el desinterés de esta época, hizo que pasara desapercibida la muerte de Cruz Gómez, hijo distinguido de Luperón, Puerto Plata, el pasado año 2022. El editorial que hoy referimos confirma la advertencia, con acierto profético, de Cruz Gómez. Pero añade algo que jamás pudimos imaginarnos en aquellos días felices de la jefatura que encabezó el mayor general José Félix Hermida González. Vivíamos el segundo gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, con el doctor Salvador Jorge Blanco a la cabeza, después de la trascendental gestión de don Antonio Guzmán Fernández.



El decano del diarismo habla del auge del microtráfico y de la presencia masiva de indocumentados en nuestro territorio, que ponen en peligro la existencia de la dominicanidad. El titular de “Dos espadas sobre la garganta de la dominicanidad no es una exageración”. La advertencia nos hizo recordar al general Cruz Gómez. Nos corresponde divulgar su obra entre las nuevas generaciones.