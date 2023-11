Muchos dominicanos recordaron este año que las patronales de San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia, se celebran los 24 de octubre, por un escandaloso espectáculo de “La Perversa”, que provocó la crítica más severa del patriarca del periodismo de farándula en República Dominicana, Joseph Cáceres. Las obscenidades expresadas por la exponente del denominado “género urbano”, cuyo nombre verdadero es Denisse Michelle Tejeda, resultaban impropias, según el legendario cronista, para un público donde no faltaban menores.



Reconozco que, si no hubiera sido por las críticas de Cáceres, todavía no sabría quién era “La Perversa”, nacida en Villa Duarte, Santo Domingo, el 13 de noviembre del 2001. Confieso que me preocupé, porque tres semanas después tenía el compromiso de participar en el acto inaugural de la XII Feria Internacional del Libro 2023, después de que el Club Doctora Evangelina Rodríguez Perozo, entidad organizadora, nos informara a través de su presidente Heberto Castillo Guerrero, que el evento estaría dedicado a quien escribe estas líneas.



De verdad que el mensaje que proyectó el espectáculo de “La Perversa”, en el mismo Parque Duarte donde estaba programada la Feria del Libro nos llevó a pensar que, como advirtiera una vez el recién fenecido escritor Manuel Mora Serrano, la actividad literaria, artística y cultural provocaría aburrimiento en la población convocada.



Lo cierto fue que el efecto dejado por el escándalo de la “artista urbana” duró en Yuma lo mismo que una cucaracha en un gallinero. Entre libros, tertulias y canciones trascendió el tema de la inversión de valores. Denis Mota y Justiniano Estévez, ganadores este año de dos importantes premios en cuento y poesía, también fueron reconocidos, coincidiendo con Isael Pérez, Luesmil Castor, Esteban Mejía, Quintino Espinal, Joel Julio García y Bienvenido Paniagua, junto a invitados como Alejandro Arvelo, entre otros, en que el mundo de la llamada “era posmoderna” amerita de una profunda reingeniería. Lo importante es que la Feria de Yuma, pese al escándalo de “La Perversa”, fue una verdadera fiesta de la cultura. No todo está perdido. ¡Ehorabuena!