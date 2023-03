Poeta, cineasta, guionista y cantante dominicana

Desde pequeña, Elisa Carolina Martínez ha estado rodeada de libros y la lectura siempre ha sido una parte neurálgica de su vida familiar. Durante su infancia se plantaron en ella las semillas de su quehacer artístico de hoy, luego de que su madre le comprara un libro “gigantesco” para sus ojos y mente de entonces, pues tenía cinco años. “Ese libro tenía 365 cuentos ilustrados, los cuales leía uno en voz alta todas las noches antes de dormir, y a partir de ahí el hábito de la lectura se quedó conmigo”, expresó la también guionista. Comentó que comenzó a plantearse el oficio de la escritura en serio a los 18 años, durante el primer cuatrimestre de la universidad, por lo que a partir de entonces tomó la decisión de embarcarse en la aventura que representa la literatura. Además, se siente afortunada y agradecida de que puertas importantes del país y de otros se abrieron para dar hogar a su trabajo. Eliza Martínez comentó que escribe poesías, narrativas, guiones, así como las letras de us canciones Recientemente, lanzó su poemario “Desvelo, silencios y recuerdos”, donde mezcla experiencias propias y de amigos cercanos, así como una búsqueda personal y su forma de ver el mundo, “algo que acompaña siempre a los autores de poesía.

¿Cuál fue tu primera lectura poética y qué autor te influyó?

El primer poema que me golpeó y atravesó como un rayo fue “Narración breve”, de Ángel González. Cuando leí ese último verso, fascinada ante ese descubrimiento fantástico sentía haber descubierto algo sagrado, secreto, conectado con la esencia misma del universo y del alma. Mis dos poetas favoritos son Odette Alonso y Antonio José Mialdea. Su trabajo ha ejercido una influencia inevitable en mi poesía.

¿Cómo defines tu poesía?

Me parece que la respuesta a esta pregunta está condicionada por la etapa de mi trabajo a la que nos refiramos. En mis primeros poemas exploraba inquietudes de corte metafísico y espiritual. Esto coincide con una búsqueda muy personal y cuestionamientos sobre el propósito de nuestras vidas. Una segunda etapa estuvo permeada por poemas sensuales, románticos, en los que vertía sobre el papel vivencias de amor y desamor. Luego siguió la escritura de poemas como un ejercicio de autodescubrimiento y reflexión sobre las distintas identidades que poseo y que me habitan. Hoy día, sigo en esa última etapa con una creciente curiosidad por lo onírico y su relación con el mundo físico.

¿Cómo sientes que un poema está terminado y cómo lo corriges?

Es una excelente pregunta. Cuando escribo poesía es una especie de golpe, un impulso del alma que trato de plasmar en el papel. Siento que el poema está terminado cuando las palabras se acercan a un retrato hablado, por explicarlo de alguna forma, de ese impulso cuando siento que capturan la esencia del mismo. Esa guía intuitiva es lo que me ayuda a corregir una pieza cuando al volver a leerla, siento que otros recursos capturan mejor la esencia del alma del poema.

¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poética?

Con todo mi quehacer artístico quiero que la gente mire hacia dentro y conozca su mundo interior. Quiero que la gente se atreva a nombrar las cosas que encuentre allí y que las vuelque hacia afuera, alimentando siempre su creatividad.

¿Qué lugar ocupa para un poeta, las lecturas en vivo?

Constituyen eventos que disfruto bastante como público y cuando tengo la oportunidad de participar como escritora. Es hermoso escuchar el trabajo de poetas de sus propias voces. Se trata de una energía preciosa. También es hermoso compartir mi trabajo con el público de esa forma. Por tanto, las lecturas en vivo ocupan un lugar importante en mi trabajo literario, sin embargo no hago lectura hablada porque exploro mis inquietudes en el ámbito del performance en mi proyecto musical.

¿Qué opinas de las formas de difusión de la palabra en páginas de Internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, blogs entre otros?

Han permitido la creación de espacios donde los escritores tienen la oportunidad de compartir su trabajo y desde donde es posible tender puentes hacia otras realidades. Esto es vital y necesario. Esta democratización, ampliación y modernización de los medios y espacios enriquece el quehacer literario. Representan oportunidades valiosísimas para dar pasos en la literatura.

¿Podrías recomendarnos un poema de otro autor que le guste mucho?

Claro que sí. Recomiendo dos. “Tu cuerpo de abril”, de Antonio José Mialdea, y “Balcón al mar”, de Odette Alonso.

¿Qué libro estás leyendo?

Estoy leyendo How to do the work (Sánate, en español), de la doctora Nicole LePera. Recomiendo este libro a toda persona que quiera embarcarse en el proceso de sanación de su niño interior. Creo que es algo necesario e importante.

¿Qué consejos le darías a un joven escritor o escritora que se inicia en este camino de la poesía?

Le aconsejo que se atreva a creer en esa inquietud que le hace plantearse seguir el camino de la escritura. Le diría que lea tanto como pueda, que viva, que observe, que escriba y jamás dejé de hacerlo. Es un oficio espléndido, difícil, imprescindible en este mundo. Requiere compromiso, fuerza de espíritu y poseer un amor celoso por la palabra escrita.

¿Cómo está actualmente la industria editorial?

Vivimos un momento interesante. Hay más iniciativas editoriales que se atreven a apoyar proyectos nuevos, arriesgados de distintas formas. Muchos escritores también han despertado a la realidad de que deben tomar el control de sus carreras literarias. En la mayor parte de los casos, es ingenuo pensar que alguien descubrirá nuestro trabajo y nos llevará de la mano durante todo el camino. Estos son otros tiempos con retos nunca antes vistos. Las TIC y la inteligencia artificial nos han permitido ser testigos de un proceso de innovación sin precedentes en la industria. Hay que adaptarse sin dejar de lado los recursos tradicionales. Autores y editores estamos frente a posibilidades infinitas. No sé hacia dónde se dirige la industria, pero me atrevo a decir que es seguro que la tecnología seguirá jugando un rol central en el mercado de los libros, incluso para aquellos jugadores que tienden a ser más tradicionales.

Proyecto

Tengo planes de lanzar mi nuevo proyecto musical “Dembow filosófico”, una propuesta de rap con letras inspirada en mis poemas”.

Influencia

