Yorkin ha hecho del arte mucho más que una carrera. Para él es una forma de resistir, enseñar y transformar realidades, pues ha llevado su talento desde escenarios internacionales hasta las aulas de escuelas públicas, ha tocado vidas, ha desafiado estigmas y demostró que cuando se vive la pasión con convicción, no hay barrera que no se pueda romper. Convertir su pasión en profesión ha sido un camino lleno de obstáculos, pero siempre ha confiado en la determinación y la perseverancia. Los desafíos, como la falta de dinero, tiempo y críticas fueron inevitables, “la clave es cómo los enfrentas”. Yorkin considera que el éxito no se mide por la ausencia de fracasos, sino por la capacidad de levantarse y seguir adelante, adaptarse y buscar soluciones.

La educación artística ha sido un pilar en su trayectoria ¿Qué impacto cree que tiene en la formación de las nuevas generaciones?

La educación artística no solo contribuye al crecimiento individual, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad. He visto cambios en una generación rebelde y desinteresada que he logrado contrarrestar con amor, dedicación y buen trato. Los testimonios de padres y tutores muestran cómo, al integrarse a mis actividades han experimentado una transformación positiva, que trae paz y esperanza a sus hogares.



Desde su experiencia en el Ministerio de Educación, ¿cuáles son los principales desafíos para la enseñanza del arte en el país?

La enseñanza del arte enfrenta varios desafíos en el país, a pesar de su rica tradición cultural. Uno de los principales obstáculos es la falta de valoración del arte, lo que me obliga a cambiar los tabúes de padres, alumnos y hasta algunos maestros. El arte no siempre es visto como una prioridad educativa, siendo preferidas las ciencias o las matemáticas por su vínculo directo con el desarrollo profesional y económico. Además, a menudo se percibe el arte como entretenimiento, no como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. Las instituciones educativas carecen de materiales adecuados, espacios apropiados y tecnologías que faciliten una educación artística de calidad.



Ha representado la danza y el modelaje en escenarios internacionales ¿Cómo ha sido experiencia?

Representar la danza y el modelaje en escenarios internacionales es una experiencia que sin duda deja una huella profunda, tanto en lo artístico como en lo personal. Es una forma de reconocimiento del talento y la dedicación que se pone en estas disciplinas. Al estar en otros escenarios, he tenido la oportunidad de compartir mi arte con públicos de diversas culturas, lo que genera un sentido de validación y orgullo personal, una muestra de que el esfuerzo, la disciplina y la pasión tienen el poder de trascender fronteras.



Primavera en Reciclaje se ha convertido en un referente de educación. ¿Qué lo inspiró a crearla?

Una de mis principales inspiraciones para crear vestuarios reciclados es la preocupación por el medio ambiente. La moda es uno de los sectores que más recursos consumen y genera contaminación. Al optar por materiales reciclados o reutilizados, busco reducir la huella ecológica y promover la sostenibilidad en un mundo cada vez más consciente de la necesidad de proteger el planeta. Además, no debo dejar de lado el desarrollo estudiantil, considerando los indicadores de logro del currículo del Ministerio de Educación y la motivación que proporciona el área de ciencias de la naturaleza.



Su colección Camerino ha sido muy bien recibida ¿Qué mensaje busca transmitir con la moda reciclada?

Con la moda reciclada, el mensaje que busco transmitir es profundo y multifacético, aborda aspectos sociales, ambientales y culturales. La moda reciclada no solo es una tendencia estética, sino una declaración de principios sobre la responsabilidad social y la sostenibilidad. El mensaje es uno: “Cuidemos el planeta”. A través de cada prenda, quiero inspirar un cambio de conciencia, donde la creatividad y el respeto por el medio ambiente se fusionan, y ofrecer una alternativa consciente y responsable.



¿En su experiencia, cómo el arte puede ser una verdadera herramienta de transformación social en el país?

El arte tiene un gran potencial para generar cambios sociales significativos. Desde la pintura, la danza, el teatro hasta la música, no solo refleja la cultura de un país, sino que también puede cuestionar estructuras de poder, impulsar transformaciones sociales y fomentar la reflexión colectiva. Además, el arte tiene el poder de empoderar a las comunidades marginadas, y ofrecerles una plataforma para expresar sus luchas y logros. Esta visibilidad se traduce en mayor acceso a recursos, apoyo y oportunidades, lo que mejora sus condiciones de vida.



¿Cuáles considera que son los mayores retos para el desarrollo de la danza y las artes en el país?

El desarrollo de la danza y las artes enfrenta varios desafíos, desde cuestiones económicas y estructurales hasta culturales y educativos. En la República Dominicana el apoyo financiero al sector es limitado, y tanto la danza como las artes no reciben suficientes fondos públicos ni privados. A pesar de algunos esfuerzos, el arte y la cultura suelen ser considerados actividades secundarias, sin la misma prioridad que sectores como la educación o la infraestructura.



¿Cómo imagina el futuro del arte y la moda sostenible dentro de la educación dominicana?

Imagino un futuro en el que la educación dominicana se convierta en un referente tanto a nivel nacional como internacional en arte y moda sostenible. Las escuelas de arte y universidades dominarán la incorporación de prácticas ecológicas de manera más integral en sus programas educativos. Los estudiantes de moda, diseño y artes visuales no sólo aprenderán sobre la historia del arte y la moda, sino que también serán capacitados para crear obras y prendas que respeten el medio ambiente. Esta transformación impulsará una generación consciente y comprometida con la sostenibilidad en el arte y la moda.

