“El arte urbano tiene el poder de transformar la vida de los lugares”

Norkelly Acosta, también conocida en su pueblo natal Barahona, como “La Reina de los Colores del Sur”, es diseñadora ambiental y artista visual por profesión y muralista por pasión, que busca dejar a través de sus pinturas un legado no solo para la República Dominicana, sino a nivel internacional, y dejar en el mundo del arte un nombre hecho que sea recordado por su trabajo y no por una fortuna. Está dentro de los 10 mejores muralistas en República Dominicana y su motor es poder expresar su arte en distintos puntos del país y dar color a paredes sin vida, que antes de ser pintadas, simplemente no significaban nada. Acosta cuenta cómo el arte urbano en el país ha podido desarrollarse en el tiempo, debido a que la gente empezó a confiar, y gracias a los pocos que llegaron en algún momento a dar permiso para que un espacio sea transformado, eso hizo que los artistas ambientales dominicanos pudieran ir poco a poco ser involucrados en grandes proyectos.

Hábleme de sus orígenes.

Soy oriunda de Barahona, nacida y criada allá y salí en el año 1989, cuando terminé mis estudios secundarios. Me matriculé en la Escuela Nacional de Bellas Artes, allí hice mis primeros estudios de arte, hice la preparatoria con el profesor ya fallecido, una gloria del arte dominicano, Martín Santos, Nancy Rosado y Guillo Pérez, ese gran grupo de maestros que daban clases en ese entonces en la Escuela Nacional de Bellas Artes y que ya no lo tenemos. Me matriculé en la escuela de Arquitectura para estudiar diseño de interiores en la UNPHU, me gradué en el año 1992, ejercí por mucho tiempo lo que era el diseño de interiores, dedicándome a lo que era el diseño de mobiliario y en ese sentido trabajé en muchísimas empresas, Luego en el año 2000, me fui a Altos de Chavón y cursé allá la especialidad de Bellas Artes Ilustración, que abarca escultura, pintura, grabado y serigrafía.

¿Qué impacto genera el arte urbano en la sociedad y sus habitantes?

“El arte urbano se ha robado las expectativas y el corazón de la gente y tenemos oportunidades infinitas, causa un impacto de embellecimiento y hace visible lugares que pasaban desapercibido, una pared gris, insípida, por la que pasas todos los días por ahí, no te dice nada, pero un artista la transforma y la convierte en una obra de arte y ya automáticamente el entorno cambia, la pared se hace visible, la gente se detiene, se toma fotos y básicamente se convierte en un destino turístico y de referencia. Le da un sentido de pertenencia a la gente que vive en la localidad porque la gente se apropia de eso y lo comienza a cuidar y entonces invita a otros a visitar el lugar”, cuenta Norkelly emocionada.

¿El arte urbano es valorado en la República Dominicana?

Sí, está siendo valorado. Cuando nosotros empezamos con el proyecto artístico ´Transitando´, también simultáneamente empezó el movimiento Muralístico Dominicano, nosotros comenzamos pidiendo una pared, decíamos ´tú me dejas pintar esa pared´, la gente pensaba que era arte vandálico o que iba a ser algo feo, entonces, otras personas que confiaban en uno, decían que sí y nosotros los artistas, comenzamos a ligar pinturas, y comenzamos hacer arte urbano e intervenir de manera espontánea los barrios. Hicimos muchos trabajos que se convirtieron en trabajos de impacto y comenzaron a ser notados por los medios y la gente comenzó a difundirlos por las redes. Intervinimos todos los postes de luz en la Zona Colonial, imagínate, la Zona, con tantas restricciones, nos dieron permiso y esto se convirtió en algo espectacular y las comunidades comenzaron a llamarnos, hasta que las empresas decidieron comenzar apoyar y hacer grandes proyectos e involucrarnos. Contamos con un departamento de arte público gubernamental y tenemos proyectos especiales de la Presidencia, que está trabajando un proyecto donde estamos involucrados todos los artistas, se llama Los Colores de Santo Domingo, a través de ese proyecto intervenimos las paredes del aeropuerto, pintamos unos murales espectaculares que representan nuestra gastronomía, nuestra cultura.

¿Cuál es la debilidad del arte urbano?

El arte urbano es efímero. Las obras mueren con el tiempo, lamentablemente no tenemos productos que duren más de 10 años. Si bien es cierto, podemos lograr que dure esos 10 años utilizando productos de alta calidad, de alta pigmentación, la intemperie definitivamente los daña, los destruye. También, haces una obra de arte y está expuesta a cualquier cosa, puede ser vanalizada o destruida por alguien, pero dentro de esas debilidades también tener la fortaleza de que conquiste el corazón de la gente y que quizás serían muy pocos los que querían dañar el arte.

¿Cuál ha sido su mayor logro como muralista?

Mi mayor logro va a ser el próximo que haga. Aquí en República Dominicana, estoy catalogada entre los 10 muralistas más importantes, la muralista más importante del sur, hasta me han catalogado como La Reina de los Colores del Sur, porque los he pintado todos, y eso más que un logro es una satisfacción.

Háblanos de la solvencia económica

El artista no se puede ver a sí mismo como un ente productor, el artista produce arte y si el arte no deja dinero, mala mía, pero tienes que producir arte. El arte es un referente histórico, la mayoría de los artistas murieron pobres, pero hoy en día tenemos todos tenemos todo un legado de arte y cultura universal que si esos artista se hubieran puesto a estudiar arquitectura o hacer otra cosa, no nos habrían dejado nada de arte, entonces, si tú lo ves solamente como producir dinero entonces qué legado vas a dejar al mundo, uno no puede ser tan egoísta.

¿Qué significa el arte para ti?

Todo, el arte para mi es todo, yo vivo arte, respiro arte, como arte.

¿Qué aconsejas a los nuevos artistas?

Yo les diría que lo den el todo por el todo, les diría que piensen en qué producir y dejar un legado es más importante que dejar una fortuna y muchas veces un legado se convierte en una fortuna. Que se comprometan con lo que son, si usted se conoció y supo adentro de usted que usted es artista, porque nadie le va a convencer de eso, entonces que se comprometa con lo que es y que lo lleve a cabo.

Recliclaje

El arte urbano tiene también la ventaja de que lo podemos mezclar con el arte reciclado y así también podemos hacer murales reciclados mezclados con artes y entonces sensibilizar con relación al tema del cuidado del medio ambiente, es una herramienta educativa también”.