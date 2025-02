El maestro Amable Sterling ha desarrollado una trayectoria marcada por la investigación y la innovación en la cerámica, al explorar con maestría la técnica del tercer fuego. Por medio de esta entrevista el lector tendrá la oportunidad de conocer el origen de su interés por esta práctica, los desafíos que ha enfrentado en su proceso creativo y la manera en que ha logrado integrar el dibujo y la cerámica en un mismo lenguaje visual. Además, el artista reflexiona sobre su experiencia en el muralismo, la influencia de sus exposiciones internacionales y su visión del arte contemporáneo en el país. De acuerdo con el maestro Sterling, “cada uno de los murales realizados me llena de satisfacción de una manera particular por el aprendizaje que significaron para mí”.

¿Qué le inspiró a explorar la técnica del tercer fuego en sus trabajos en cerámica?

En el año 1995 recibimos la encomienda del entonces rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Roberto Santana Sánchez, para la realización de un mural sobre la historia de la medicina en la pared norte derecha del edificio de dicha Facultad. Pintar un mural en el exterior de una edificación nos resultaba preocupante por su permanencia en el tiempo. Al rector magnífico Roberto Santana era difícil decirle que no, por lo que decidí aceptar la encomienda, pero la obra sería realizada en cerámica. Sin haber realizado el primer esbozo, nos pusimos en contacto con otros artistas que sabíamos trabajabar la cerámica, pero no tuvimos suerte porque ignoraron nuestra solicitud sin aportarnos la más mínima información. Siempre con la esperanza de obtener la necesaria instrucción nos mantuvimos buscando quién y dónde, hasta que en una afortunada ocasión nos acercamos a un lugar próximo al Hospital Dr. Darío Contreras en donde se vendían cerámicas y otros implementos para artesanos del sector, Además, decoraban azulejos para cocinas. Al penetrar en el local me sentí gratamente recibido por una voz femenina que me saludó: “Mi querido profesor Sterling”. Me saludaba Brunilda Plasencia, una exalumna egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se dedicaba a decorar cerámicas para el hogar. Enterada de mi misión nos regaló 6 piezas de cerámica y 10 muestras de colores al tercer fuego diciéndome “pinte lo que usted quiera y tráigamelo que yo se las voy a quemar”. Entusiasmado, hice una carta de colores con aquellas muestras, combiné los colores entre sí y una escena propia del mural que tenía en mente y se las llevé al día siguiente. El resultado no pudo ser más halagador y contratamos ese taller para suplirnos los colores y quemar las piezas del mural que totalizarían más de 42 metros cuadrados.



¿Puede contarnos un poco sobre el proceso de investigación que realizó sobre esta técnica? ¿Qué fue lo que más le sorprendió o motivó en este estudio?

Pintar con estos colores resultaba emocionante debido a la seguridad de su permanencia ante las inclemencias del sol, agua y sereno, pero resultaban rebeldes en ciertas formas porque la superficie de las cerámicas resultaban ser demasiado vidriadas, por lo que solo se podía pasar el pincel una sola vez, ya que la segunda pincelada arrastraba las primeras. Era imposible hacer degradaciones o esfumados ni lograr uniformidad en el color sin que se notaran las pinceladas. Al secarse cada color, estos quedaban como polvo en la superficie de las cerámicas y se desprendía fácilmente con el menor roce de las uñas. En toda actividad humana existen las fortalezas y las debilidades. Para superar sus debilidades debemos estudiar con detenimiento su convención en fortalezas. Esa particularidad de desprender el pigmento con el simple roce de la uña nos motivó a impregnar la superficie de un color y luego dibujar quitando el pigmento seco con una aguja para lograr una homogeneidad en el color, así que se nos ocurrió pintar la superficie con aerógrafo para cuando éste secara, dibujar con un palillo de pincho o una aguja montada en un bolígrafo.



En sus palabras, ¿qué significa el “tercer fuego” en términos artísticos y cómo influye en la estética de sus obras?

Tercer fuego se trata de una técnica para decorar superficies esmaltadas que ya han sido sometidas a la acción del fuego en dos ocasiones: 1ro. cuando se trabaja la arcilla que después del proceso requerido se convierte en un objeto de utilidad, plato, taza, cerámica, lo que sea. 2do. luego de ser esmaltada o vitrificada es sometida nuevamente al fuego. Cuando dichos objetos deben ser decorados se utilizan colores de más baja temperatura para darles el aspecto definitivo sin que se deforme lo logrado en todo el proceso precedente. Estos colores de baja temperatura, reciben el nombre de colores de tercer fuego.



En cuanto a sus murales, ¿qué mensaje busca transmitir en estas obras monumentales? ¿Cree que su enfoque en la cerámica se conecta de alguna manera con sus proyectos de muralismo?

Considero el mural como expresión plástica que está asociada indisolublemente a la institución a la que pertenece la edificación en que se encuentra y que, por lo tanto, debe tener un carácter social. Siempre trato de expresar un mensaje de exaltación de los valores de la institución en que se encuentre el mural, de sus fines, de la filosofía, grandeza y beneficios para con los seres humanos. Los murales que produzco deben ser en cerámica cuando se encuentren emplazados a la intemperie, pero si son en interiores puede ser en telas para permitir su traslado en caso necesario. También utilizamos la técnica “Al fresco” que aprendimos del maestro Jaime Colson, pero nuestra primera experiencia en esa técnica nos enseñó que no deben estar al alcance de las manos del público.



Entre sus murales, ¿hay alguno que tenga un significado especial para usted? ¿Qué lo hace destacar en su carrera?

A decir verdad, cada uno de los murales realizados me llena de satisfacción de una manera particular por el aprendizaje que significaron para mí. El de Medicina por ser el primero en esa técnica. El de la Biblioteca Pedro Mir porque significó un hito tratándose de sus dimensiones y su contenido social y lo mismo siento por el de la Facultad de Artes que debido a la pandemia me obligó a su realización en solitario con todos los medios adversos, porque no tuve ayudante de ningún tipo y tuve que recurrir a la búsqueda de esos colores en Asturias y trabajar los procesos del horno por mi cuenta. “Toda una proeza de aprendizaje”.

