Héctor Farías tiene un largo recorrido que va dejando huellas, pues con 18 años de trayectoria profesional se destaca en el sector artístico, cultural y académico. Como gestor de proyectos nacionales e internacionales le ha permitido involucrarse y participar en importantes eventos dentro y fuera del país, entre ellos organizar actividades y encuentros turísticos culturales bilaterales, exposiciones de artes visuales, encuentros multiculturales y ser parte en festivales de danza. Actualmente, es representante ante las Naciones Unidas de las Artes y las Ciencias, del Consejo Internacional de la Danza CID Unesco, además de dirigir los proyectos Gestiona Producción, Ballet Dominicano en Europa y la Fundación Activando Cultura, una entidad que busca desarrollar el liderazgo y el talento en la sociedad dominicana a través de experiencias de intercambio y trabajo en equipo.

¿Dónde te formaste académicamente?

Me formé en el Booker T. Washington High School for The Performing and Visual Arts de Texas, Estados Unidos, donde obtuve además la licenciatura en Pedagogía de las Artes Visuales, mención Danza Contemporánea. También, tengo maestrías en Gestión y Liderazgo de Proyectos Culturales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Gestión Cultural Internacional e Innovación Social por la Universidad Complutense; Gestión y Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras por la Universidad Francisco de Victoria, mención Turismo Cultural. Además, diplomados actualizados en programas como Fondos Cultura de la Unesco; en Valor de la Creatividad y la Innovación, en Economía Naranja, que es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo mediante EDX y Agente Cultural Activo en Latinoamérica, ofrecido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Aecid.



¿Eres un bailarín que se ha desarrollado en tierras extranjeras, cómo ha sido tu trayectoria?

Siendo un bailarín multidisciplinario, puedo decir que he tenido una trayectoria valiosa y trabajada a pulso fuera del país. He tenido la oportunidad de bailar para los artistas Liza Minelli, Juan Luis Guerra, Juan Magan, Antonio José, Bebe Rexha, Rosalía, Dua Lipa, entre muchas otras colaboraciones en las tipologías de las industrias culturales y creativas nacional e internacional.



¿En cuáles proyectos te has destacado a lo largo de tu carrera?

Mira, he sido parte de importantes proyectos nacionales e internacionales producidos desde la Gestión de Producción. Entre esas acciones puedo mencionar la organización de actividades y encuentros turísticos culturales bilaterales, exposiciones de artes visuales y encuentros multiculturales. También, he participado en festivales internacionales de danza y he impartido conferencias sobre Turismo Cultural.



¿Cómo te involucras en el proyecto Ballet Dominicano de Europa (BDE)?

Ese proyecto artístico fue creado en 2015. Está denominado como el primer ballet profesional formado en el ámbito Europeo, a través del cual he tenido extraordinarias colaboraciones artísticas con instituciones dominicanas en el exterior como embajadas, consulados y oficinas de promoción turística del Ministerio de Turismo. Además, hemos apoyado iniciativas y proyectos de entidades Europeas. Los trabajos y colaboraciones del BDE son parte de la programación de actividades e intercambios culturales relevantes, pues contamos con un repertorio que abarca más de 300 actividades en siete años, entre ellas está la participación en el Intercambio Cultural España en 2016 y 2018; en los Juegos Patrios Dominicanos Europa 2017, así como en la primera y segunda Noche Dominicana en Madrid. De igual forma, en ferias Btravel, FIL Lisboa, Feria Internacional de los Pueblos, 78 Feria del Libro de Madrid con donde presentamos el espectáculo “Un Accionar de Identidad desde el Caribe” y participamos también en Fitur y en Expo Dubai en 2022, la feria multisectorial más importante del mundo.



¿Como presidente de la Fundación Activando Cultura, cuáles son los logros y proyectos a ejecutar?

Activando Cultura es una organización que busca desarrollar el liderazgo y el talento en la sociedad dominicana, a través de experiencias de intercambio y trabajo en equipo. Esta se desarrolla en tres estrategias principales que son arte, gestión y desarrollo inclusivo. Mediante la fundación, se imparte una serie de clases y talleres en las 32 provincias del país, con el fin de potencializar el arte dominicano, formación y la creación artística desarrolladas metodológicamente en las tipologías de las industrias culturales con énfasis en las artes visuales, escénicas y turismo cultural. Ha solo un año de su creación, Activando Cultura ha impactado de manera directa a 6,000 personas y de manera indirecta alrededor de 10,000. Este año logramos el premio en la vigésima sexta entrega del Premio Nacional de la Juventud 2022, dedicado al emprendimiento e innovación de los jóvenes en la categoría “Desarrollo, Arte y Cultura”. Ese premio es considerado el máximo galardón del Estado dominicano, otorgado a través de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Juventud. También, obtuvimos el 9no. Premio al Voluntariado Solidario en la categoría Cultura, coordinado por el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de Lucro (CASFL) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La directiva está compuesta por los profesionales Ariesky Castro, María Virgen, Isra Guerrero, Joel Rodríguez, Darel Pérez, Jousaraht Ramírez, Juan Francisco, Luis Javier, Sheyla Amaro, Wanda Cortorreal, Doris Araujo, entre otros artistas y colaboradores.



¿Cuáles son los planes de la fundación en la actualidad?

En la actualidad nos mantenemos impartiendo conferencias en Gestión, Turismo Cultural y Economía Naranja en distintas universidades, centro culturales y educativos de todo el territorio nacional.

