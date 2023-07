Janner Morel considera la disciplina, dedicación, paciencia y perseverancia como los rasgos más importantes que debe tener un bailarín. Su objetivo es demostrar a jóvenes adultos, especialmente “chicos”, que nunca es tarde para entrar al mundo de las artes escénicas. De igual forma, indica que por la edad “muchas personas dirán que estás muy mayor o que nunca serás lo suficientemente bueno, pero al final no se trata de ser bueno para los demás, sino de lo que la danza hace por ti, de cómo te mejora como persona y todo eso dependerá solo de la disciplina, dedicación, paciencia y perseverancia”. Considera que el entrenamiento constante, tanto físico como mental, es la mejor forma, y unido a una buena alimentación será suficiente para rendir lo necesario.

¿Qué te motivó a entrar al mundo del baile, siendo ya un joven adulto?

El baile siempre fue un sueño imposible para mí, algo que quería hacer pero siempre pensaba que estaba tarde para aprender. Entonces asistí a una función de fin de año de la ABTD y vi personas de mi edad que se expresaban en el escenario. Esa presentación fue el determinante para decidir empezar a tomar clases.



¿Sin importar la edad, cuáles son los rasgos más importantes que debe tener un bailarín?

Esos rasgos son disciplina, dedicación, paciencia y perseverancia.



¿Cómo te aseguras de mantenerte lo suficientemente fuerte y en forma para rendir?

El entrenamiento constante, tanto físico como mental es la mejor forma, eso unido a una buena alimentación es suficiente para rendir lo necesario.



¿Por qué te gusta este tipo de baile?

La danza contemporánea es una forma de expresarme sin palabras. Cuando entro al salón de clases, lo que pasa en el exterior se pone en pausa, es el lugar donde no tengo que darle explicaciones a nadie y solo mover mi cuerpo acorde al sonido.



¿Qué objetivos como bailarín?

Mi propósito es demostrarles a jóvenes adultos, especialmente chicos que nunca es tarde para entrar al mundo de las artes escénicas. Muchas personas te dirán que estás muy mayor o que nunca serás lo suficientemente bueno. Pero al final no se trata de ser bueno para los demás, sino de lo que la danza hace por ti, de cómo te mejora como persona y todo eso depende solamente de tu disciplina, dedicación, paciencia y perseverancia.



¿Describe tu mejor actuación, qué aprendiste de ella?

La primera vez que bailé solo en el escenario para mí siempre será la mejor actuación que he tenido, ya que representó un gran reto. En ella, hice el papel de un muñeco militar y fue la primera vez que sentí la responsabilidad de llenar el escenario completo.



¿En algún momento has estado en desacuerdo con un instructor?

Creo que gran parte de ser un profesional se basa en confiar en los instructores con quienes trabajas. Personalmente no creo que podría trabajar en algo en lo que no creo o esté en desacuerdo. Gracias a Dios, hasta ahora nunca me ha tocado.



¿En algún momento has olvidado los pasos de baile durante una actuación?

Si, recuerdo que en una pieza en la cual estábamos entrelazados, en el momento en que estaba justo frente al público, una luz que me dio tan fuerte en la cara que se me olvidó hasta donde estaba parado. Por suerte, mi compañero de la derecha me rozó con el hombro en la dirección que debía ir y de ahí en adelante mi cuerpo reaccionó a la inercia. Nadie lo notó.



¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido como bailarín?

Mi experiencia favorita fue definitivamente representar a la República Dominicana en el The Dance Worlds que se llevó a cabo en Orlando, Florida. Fue una aventura inolvidable, ya que viajamos todo el equipo por primera vez y fuimos a Disney. También, desarrollamos un nuevo nivel de espíritu de competencia.



¿Cuántas horas le dedicas al baile por día?

Generalmente en temporada de montaje algunas 3 ó 4 horas todos los días.



¿Cuál ha sido el mayor desafío que has encontrado en tu carrera?

Considero que el mayor desafío fue en julio del año pasado 2022, pues tuvimos una presentación llamada HITS Vol. 2. El mismo día de la función, me enteré de la pérdida de un amigo muy cercano. Para mí fue muy difícil, porque el tono de las piezas en su mayoría eran muy alegres y tuve que mantener la energía al tope en todo momento, cuando en realidad solo quería estar con mis amigos.



¿Qué trabajo te ha marcado profesional y emocionalmente?

Me marcó mi participación en el musical La Jaula de Las Locas, presentado en noviembre de 2022, me sacó de mi zona de confort. Trabajar bajo la coreografía del maestro Iván Tejada y compartir escenario con bailarines de muy alto nivel fue algo que definitivamente me enseñó muchas cosas de la industria. Fue algo que no me imaginé, ni esperaba que sucediera en esa particular etapa de mi vida.



¿Además de bailarín, a qué otra actividad te dedica?

Además de bailarín y maestro, soy diseñador de modas. Desde el año 2013 trabajo con el Comité de Vestuario de la Academia BalleTeatro Dominicano y aproximadamente desde el año 2018 soy el encargado general de Vestuarios y Uniformes de esa institución cultural.

