“La mujer debería tener un papel más importante en las artes plásticas”

Desde muy temprana edad, la artista plástica dominicana Wendy Gómez sintió inclinación por el arte. Antes de ingresar a la universidad, estudió por más de un año en la escuela de modas Mercy Jáquez, donde al ver sus dotes en las ilustraciones que realizaba, sus maestros le recomendaron estudiar la carrera de Artes en la UASD, y desde entonces lleva más de 20 años dedicada a las artes plástica, además es diseñadora de joyas.

Durante su trayectoria profesional, la pintora participó en un mural de la Calle El Conde, Zona Colonial, en la exposición colectiva Renacer en Bellas Artes de Bonao y ha realizado trabajos de tallado en madera con el artista Félix García del Grupo Santos de Palos Bonao. Además, participó en las exposiciones colectivas Black y White, Unión City Museum of Art; Amalgam en Orlando Florida City Art; entre muchas otras muestras tanto dentro como fuera del país.

¿Dónde te formaste y qué elementos marcaron el inicio de tu carrera?

Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en ese entonces la carrera de artes plástica no estaba en el Pensum, así que opté por una Licenciatura en Publicidad, mención Diseño Gráfico, que tiene cinco semestres dedicados a las artes plásticas. De ahí mi inclinación por tan bella carrera como lo es las artes plásticas, desde entonces tengo más de 20 años ejerciéndola.

¿Cómo mujer que reta el rol femenino en las artes plásticas y en la sociedad en su conjunto, te fue difícil insertarte en este mundo?

El rol femenino es muy importante, tanto por la sensibilidad que tiene una mujer, que también sirve de inspiración para los artistas. Me fue difícil insertarme en este mundo, y aún lo es, ya que el acoso por parte de algunos encargados de organizar exposiciones y eventos relacionados al arte hacen que una como mujer se sienta intimidada.

¿Cuál es el lenguaje que usualmente presentan tus obras?

Presento un lenguaje colorido, inocente y espiritual en algunas de mis obras.

¿Qué papel consideras desempeña la mujer en el arte y su evolución?

La mujer debería tener un papel más importante por su sensibilidad y delicadeza. Tenemos muchas artistas importantes a través del tiempo, pero los que más se destacan son los hombres. En mi opinión, esto se debe al machismo que antes imperaba más fuerte que hoy en día y en algunos puestos de intuiciones se les da más prioridad al hombre.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado la pintura y qué has aprendido?

La mayor satisfacción ha sido el poder percibir el mundo y mi entorno de una manera diferente, el poder crear con mis manos algo bello que inspire a los demás. He aprendido a buscar la belleza en todo, ser más sensible para percibir la estética en mis obras y la experiencia aprendida en la práctica constante y que nunca deja uno de aprender.

¿Cuál ha sido tu obra más grande, cómo y qué la hace especial?

Mi obra más grande medía 60x86 pulgadas titulada El Arcángel Miguel y fue un encargo. Lo especial de ella es que transmite la fuerza que el ángel tiene sobre el mal y toda la estética de la obra.

¿Qué supone para ti, presentar tu obra tanto dentro como fuera del país?

Para mí es un logro y una experiencia muy linda poder llevar mis pinturas fuera del país, esto nos da la oportunidad de conocer artistas importantes, a maestros de la plástica y compartir con ellos nuestras experiencias.

¿Eres fiel a determinados colores, técnicas o utensilios a la hora de crear?

Si, casi siempre utilizo lo mismo, pero dependiendo la obra, el tema de la exposición en la que voy a participar se agrega unos que otros elementos y técnicas. También hay clientes que piden trabajos específicos.

¿Consideras que el arte en espacios públicos debería tener una función estatal?

Sí, el arte público debería tener la función de educar el civismo, agradar la vista, permitir la motivación de los sentidos con su elemento estético y transmitir la parte cultural del país.

¿Cómo valoras el creciente movimiento de la mujer dentro del sector de las artes plásticas?

Mi valoración es que aún falta darle más importancia y participación a la mujer en el sector de la plástica, y eso se nota en las exposiciones colectivas en el cual la mayoría de sus participantes son hombres.

¿Qué huellas quieres dejar a través de tu trabajo

Todo artista quiere dejar un legado a través del tiempo, causar un impacto y servir de referencia a las futuras generaciones de artistas, además que la obra sea reconocida por su línea, estilo y factura del pintor.

¿Responde tu obra a una corriente en especial?

Mi obra tiene una mezcla de arte figurativo y naif, es un lenguaje inocente y espiritual. En ella utilizo el color y la luz como recurso en mi expresión artística.

¿Qué transformaciones o cambios se han dado en la escena del arte en los últimos años?

A lo largo del tiempo el arte se ha clasificado de diversa manera, desde la distinción medieval entre artes liberales y vulgares, pasando por la moderna distinción entre bellas artes y artes menores o aplicadas, hasta la multiplicidad contemporánea. Hoy en día le llaman artista a cualquier persona que utiliza técnica de fluidos, salpicaduras y abstractos. Una cosa es el arte comercial utilizado y adquirido solo para decorar una pared y otra es la autenticidad de la expresión artística de una obra plasmada por un artista con escuela, ya sea universitario o de taller. La diferencia se nota.

