Desde 2018, la escritora Roxanna Marte dirige el proyecto cultural CuentaRD, un colectivo de escritores dominicanos y residentes en la República Dominicana que busca formar profesionalmente en la escritura creativa y poner en valor su trabajo en el mercado dominicano, y “si Dios lo permite, también fuera de nuestro país”. La también hotelera, considera que “ser escritor implica muchas veces, ser muy humilde o tener un ego muy elevado, tal vez porque no sabemos situarnos en la realidad, pero más que todo implica un crecimiento feroz una vez iniciamos el camino”. Recientemente, Roxanna Marte colocó en preventa su novela “País imposible”, a través de las distintas plataformas digitales, en la que relata la vida de una dominicana que sueña con una realidad mejor para su país, a toda costa y al cualquier precio. La presentación se realizará en el mes de septiembre de 2023.

¿Cómo ha sido tu trayectoria como escritora, cuántos libros has escrito y a que género están dedicados?

País imposible es mi primera novela. Comencé a escribirla en enero de 2017. En 2016 terminé la primera novela que nunca he publicado. Llevo escribiendo literatura desde 2009, pero en 2017 es cuando decidí arrancar con fuerza a escribir, cuando ya comenzaba a experimentar una voz propia. Hasta el momento solo escribo novelas, es el tipo de subgénero en el que me siento cómoda y más plena. Como diría Gabriel García Márquez en sus entrevistas: “La novela te permite la hojarasca”, te permite abundar, embellecer, profundizar, pero también resumir y ser detallista. La novela para mí lo tiene todo.



¿Qué te movió a la creación de la novela “País imposible”?

Son muchas las motivaciones… País imposible nace como un volcán interno que necesitaba sacar, nació de mi amor por mi país y algunas situaciones que he enfrentado toda mi vida, sobre todo la poca posibilidad que los dominicanos tenemos de ver un país posible. Puedo decir que este libro nace de la frustración de una muchacha que no entiende el mundo que conoce durante los 12 años de la dictadura de Balaguer, un mundo que se lo explicaron de una manera y ella lo encuentra de otra. Entonces me motivó el hecho de que muchos dominicanos convivimos con esta muchacha interiormente, constantemente y no se acaba, se repite una y otra vez.



¿Qué temas exploras en la historia?

Los temas que exploro son la libertad, las causas sociales, las relaciones de familia, los traumas de infancia y la locura.



¿Cómo creaste este personaje?

Este personaje llevaba años gestándose, tomando forma… Crear personajes no es una tarea fácil, Carmen comenzó como una niña frustrada, pero luego tomó forma como un personaje complejo. Recuerdo que en 2010 sobrepasé una crisis emocional importante, de eso que experimenté salió Carmen, su nombre está inspirado en una compañera de colegio, siempre me gustó su nombre, me daba mucha fuerza. Ya luego, los años en el proceso y las etapas de escritura hicieron que el perfil de Carmen profundizara un poco más.



¿Cómo investigaste estos aspectos para enriquecer la historia?

Hice varias entrevistas a personas que vivieron la época de la Revolución de Abril y los 12 años de Balaguer. También desde 2017 leí libros importantes que me guiaron a entender un poco más la revolución y los 12 años de Balaguer. Esencialmente mi novela se desarrolla en el segundo mandato. Uno de los personajes de la novela es Orlando Martínez, el escritor Haydee Carrón escribió un libro “Orlando, humano y ajeno”, el cual me hizo entender un poco más quién era Orlando. En mi novela el personaje solo está inspirado en el periodista, es una recreación ficcional del personaje original. Hubo otras influencias importantes en mi proceso como las novelas “Mal de amores” de Ángeles Mastretta, “El corazón es un cazador solitario” de Carson Mccullers y el libro de la dominicana Karina Veras, “Yun yun pa la calor”.



¿Cuál fue tu mayor desafío al escribir esta novela?

Todo es un desafío en la literatura, fueron 6 años de mucho trabajo. Creo que lo más difícil para mí fue mostrar a los personajes, quienes realmente eran y su evolución. La parte creativa fue también un reto, crear una historia de cero puede intimidar al más valiente, pero creo que los procesos creativos es algo a lo que debo acostumbrarme. Fue un reto importante.



¿Qué mensaje quieres transmitir a través de las experiencias que enfrenta la protagonista de la historia?

Bueno, es difícil decir qué mensaje quiero transmitir. La literatura esa arte, no es mi responsabilidad dejar una idea o mensaje empaquetado a los lectores, lo que sí puedo decir es que Carmen Segura quiere mostrar los vericuetos ocultos por los que pasa una persona cuando no ve lo que quiere para ella misma y para su entorno. Hasta dónde puede llegar la desesperación de un ser humano por no ver las cosas pasar. Quiero mostrar al lector la vida detrás de la impotencia, la ira, la frustración y demás cosas que enfrenta Carmen.



¿Qué lección esperas que los lectores extraigan de esta novela?

Son tantas cosas las que quisiera lograr a través de la literatura, pero principalmente mi deseo es mover una fibra muy importante en el lector dominicano. Como decía, la literatura no deja lecciones explícitamente, sino que deja aprendizajes profundos que nos pueden transformar, pero no hay una moraleja en sí. Lo que hay es un impulso, una motivación, un arma a punto de disparar en la mente de los lectores, sobre todo los dominicanos, que es por quienes vibro y son quienes me preocupan en la literatura. Solo quisiera que Carmen, Johnny, Doña Elsa y Don Julio, entre otros personajes emocionen al lector, los inspiren, pero también los hagan pensar, los muevan y los saquen de ciertas zonas de confort en las que nos metemos los dominicanos y gente en nuestros países.



¿Nos puedes contar a qué otra actividad cultural te dedicas?

Dirijo desde 2018 el proyecto cultural CuentaRD, que es un colectivo de escritores dominicanos y residentes en nuestro país que busca formar profesionales en la escritura creativa y poner en valor su trabajo en el mercado local y si Dios lo permite también fuera de nuestro país. Soy hotelera de profesión, dirijo una empresa de consultoría para hoteles y restaurantes desde 2017. Enseño en algunas universidades y también dirijo mi ONG Human Voices RD, un proyecto que ayuda a los dominicanos a alcanzar su potencial y cerrar las brechas de oportunidades de los dominicanos, a través de la formación.

