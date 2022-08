Franklin García Reyes es un artista dominicano de la contemporaneidad, que dio sus primeros pasos en las artes plásticas en el taller de los hermanos Méndez. Aunque se siente influenciado por la pintura de Plutarco Andújar, Yoryi Morel, Picasso, y admira la obra y trayectoria del peruano-dominicano John Padovani, su arte está basado en el uso del color y de “líneas de cierre fuertes”. El también muralista y restaurador conjuga en sus trabajos la habilidad formal con la captación del gesto cotidiano y de la psicología de las personas que representa. “En mis obras mayormente utilizo el acrílico sobre lienzo en una gama de colores claros y fríos, tonalidades pasteles, grises, entre otros que armonicen para la realización de mis obras”, manifestó García Reyes.

¿Cuál es tu formación académica y cuáles fueron tus referentes artísticos?

Soy bachiller, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y miembro del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP). Empecé a pintar en mi niñez en los talleres de los hermanos Abraham, Ramón y Pedro Pablo Méndez. Puedo decir que tengo influencias de los maestros Plutarco Andújar, Yoryi Morel y uno que más me marcó en mis inicios fue la técnica de Picasso, entonces comencé a estudiar su serie Azul y Rosa hasta envolverme en su cubismo, el cual sigo experimentando. Ya como profesional del arte compartí en el taller con Toni Garpeco y Renzo Oviedo.



¿Para qué sirve el arte?

El arte sirve para comunicarnos, es como una ciencia consciente para mejorar nuestras vidas. Creo que sin el arte no tendría razón existencial la cultura.



¿Que consideras más importante en una obra artística, la técnica o el contenido?

La técnica y el contenido son aspectos muy importantes en una obra, porque a través del mismo podemos llevar un mensaje al espectador. La técnica juega un rol muy importante, pues a través de los soportes y otros recursos podremos impresionar o transmitir nuestro sentir al espectador, creando un puente visual.



¿Cuáles técnicas y paleta de colores utilizas para realizar tus obras?

La técnica que mayormente utilizo es acrílica, porque me dan un secado más rápido, mientras que la paleta de colores que más me gusta mezclar en mi taller son los tonos primarios, secundarios en una fusión de grises.



¿Existe el arte efímero?

El arte efímero existe, todo lo que se crea que no trascienda en el tiempo es efímero. Por ejemplo una escultura de hielo, en pasteles, entre otras.



¿Debería el arte ser agradable a la vista?

Si, el arte debe ser agradable a la vista. Nosotros los artistas nos enfocamos en resaltar la belleza, porque el objetivo de enseñar en nuestra obra es que guste, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo el pintor Egon Schiele no se enfocaba en la belleza, sino que para él era algo secundario.



¿Qué elementos debe tener una obra para que sea considerada como tal?

Lo primero que debe tener es un conjunto de técnicas que se fusionen para armonizar la línea, el color, la figura, la forma, el valor, el espacio y la textura.



¿En toda obra artística deben de permanecer las reglas de equilibrio y composición?

Para que exista armonía tiene que haber equilibrio y composición, que son elementos fundamentales. Podemos decir que son como la zapata para la construcción de una verdadera obra de arte.



¿Qué es más relevante, la forma o el contenido en una pintura?

La forma es la organización interna de la pintura, la estructura concreta para poner de relieve y plasmar lo que se desea. Es más importante la forma.



¿Todo el mundo puede distinguir una obra de arte?

No todo el mundo la puede distinguir, todo va a depender de los niveles culturales que tenga la persona que observe la pintura. Para ello tiene que tener cultura para poder distinguirla.



¿Es el arte universal?

El hombre ha evolucionado desde la caverna con pintura, danzas, escultura, entre otras manifestaciones de arte para aprender y enseñar en toda la cultura que la expresión artística está presente. Entonces por eso podemos decir que sí, que el arte es universal.



¿Es el arte elitista?

En el arte hay un grupo de privilegiados en la sociedad elitista que marginan algunos de la cultura popular. Me gustaría que la cultura alcance a la masa popular y que le podamos llevar un poco de ese arte a cada niño marginado. Ese sería mi proyecto de vida, porque a través del arte podemos viajar a un mundo, conectar con las vicisitudes y carencias que viven las personas. Necesitamos el arte para vivir.

