La pintura, el dibujo, la artesanía y las manualidades son su mundo. Su historia comienza en casa, con un derroche de creatividad, donde todo tiene un toque de esa abundancia de imaginación que vive en su ser y es que desde que entras a su espacio ella tiene el efecto de conectar a las personas con el mundo del arte. Su nombre es Reyna Florián, artista plástica de corazón y de formación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Sus pasos la han llevado a desempeñarse como profesora de Arte en colegios en Santo Domingo y recientemente en Barahona. Pasados más de 20 años de ardua labor, ahora en 2023 se le han abierto grandes puertas, una de ellas le ha permitido llevar su pintura a tierras extranjeras. En octubre llegó a Francia con el colectivo Coco D’Art y ProArtesanía con artistas de diferentes disciplinas y participó con la delegación dominicana. Tuvo la oportunidad de presentar la obra “Emunah” en el Art Shopping París en el Carrousel du Louvre. Recibió el reconocimiento como Artista Visual Emprendedor de 2023 en los Premios Crecer.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del arte?

Mis inicios en la actividad artística estuvieron marcados por una gran pasión y un fuerte deseo de expresarme creativamente. Desde pequeña, me encantaba dibujar, pintar y crear cosas con mis propias manos. Siempre estaba buscando nuevas formas de explorar mi creatividad, y el arte me daba la oportunidad de hacerlo. Agradecida del esfuerzo de mis padres, que con los recursos que tenían a la mano, se preocupaban para que me inscribiera y aprendiera manualidades en lugares cercanos de la comunidad. En mis inicios, el mundo del arte fue un período de descubrimiento y crecimiento personal. Aprendí mucho sobre mí y sobre el arte, apreciar el talento que Dios puso en mí y que lo tenía para ponerlo a disposición de los demás.



¿Cómo ha sido el trayecto recorrido para llegar a este punto?

El recorrer un caminar artístico es esforzado, con desafíos y recompensas, pero también muy gratificante. He tenido que trabajar duro para desarrollar mis habilidades creativas y para construir una carrera como artista en combinación con la enseñanza del arte. Al poco tiempo de empezar la universidad, comencé a trabajar como maestra de arte en una escuela primaria. Este trabajo me dio la oportunidad de compartir mi amor por el arte con los niños y jóvenes, los cuales eran muy receptivos. Mientras me dedicaba a la docencia, seguí creando y la participación en exhibiciones de artes visuales, muestras de artesanías en diferentes escenarios, y las colaboraciones en proyectos culturales han forjado en mí un ser humano que desea devolver todo lo aprendido y vivido a mi país.



¿En qué consistió tu reciente presentación en París?

La reciente participación en París con la serie “Emunah” me acerca a lo que realmente estoy trabajando en este proyecto, estar en la ciudad de grandes creativos de todos los tiempos, hace que las obras cobren sentido con el hecho de lo que busco en el estudio del ser humano, sus sueños y deseos, materializados o no, me hacen también vivirlo. La exposición se llevó a cabo en las salas de exhibición del Carrusel du Louvre, como parte de un escenario propicio para el desarrollo de la creatividad de los artistas contemporáneos.



¿Qué significa para un artista exponer su obra en un escenario internacional y representar a su país?

Cuando llevas tu obra a otro país es una experiencia increíble. Siendo París una ciudad que albergó a muchos artistas destacados, permite también sentirte con un recibimiento especial junto al arte que llevas. Es la oportunidad de compartir tu trabajo con un nuevo público, aprender sobre diferentes culturas y cómo cada artista la proyecta, todo esto es gratificante al moverte de tu tierra. Para mí representar a República Dominicana en París fue un honor. Estaba muy orgullosa de poder compartir mi trabajo con un público internacional y de mostrar el talento de los artistas dominicanos.



¿Qué viene para ti en el 2024, cuéntame de tus proyectos?

En 2024 tengo varios proyectos en mente. Planeo crear arte en continuidad con la cerámica artística, relanzar la línea de artesanías con materiales reciclables para seguir con mi compromiso de llevar un mensaje de conciencia ambiental y participar en exposiciones. También planeo comenzar a dar clases de arte en línea.Estoy muy emocionada por lo que me depara el futuro. Estoy deseosa de seguir creciendo como artista y por compartir mi trabajo con el mundo.



¿Qué le puedes decir a los jóvenes dominicanos que se deciden a incursionar en el mundo del arte?

Si estás pensando en incursionar en el mundo del arte, te animo a que lo hagas. El arte es una forma poderosa de expresión y es una carrera muy gratificante con la que puedes tener la remuneración económica que brindan otros ámbitos sociales.Es importante ser realista. El mundo del arte puede ser competitivo y es fundamental estar preparado para trabajar duro y perseverar. Empieza temprano. El arte es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo. El comenzar la creación artística desde que se es joven te ayuda a fortalecer las técnicas, no tengas miedo de experimentar con diferentes materiales visuales y manuales. Las oportunidades tecnológicas de hoy son un excelente recurso creativo.

Personal

“Estoy agradecida por las oportunidades que he tenido y estoy emocionada de ver lo que el futuro me depara”.

Aprendizaje

En la universidad, los estudios con énfasis en pintura, dibujo y escultura me han abierto las posibilidades de construir todo un catálogo de herramientas para mis producciones artísticas de este momento”.