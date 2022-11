Angela Suazo es una poeta dominicana que ha escrito desde que tiene uso de razón, y a pesar de los miedos que abrazan a un ser creativo antes de publicar sus trabajos, se dio el permiso de hacerlo y respetó su voz. Desde entonces, todos los días escribe un verso, así sea solo para ella. Su compromiso profesional, e incluso social, no solo se limita a compartir sus versos, también invita a creer en la mágia de leer desde la fundación “Te reto a leer” y el espacio radial “Una página a la vez”. Sin abandonar su carrera profesional, que está ligada a las finanzas, ha compartido su historia, su evolución como mujer y su perspectiva del amor desde “La mejor versión de mi”, “Do mayor” y “Dátiles de tierra y sal”. Para los más pequeños, compartió Las Aventuras de Salomón,“¿Qué fue eso que soñé?.

patria urbáez

foto: Jhonny rotestan

l ¿Cómo nace la escritora dentro de Ángela?

l Escribo desde que tengo uso de razón.Me dí cuenta cuando tenía como 7 u 8 años. Hay un poema que tengo por mitad que dice que los primeros versos los escribí por amor, cuando no sabía escribir. Me decía que a los 20 iba a escribir un libro, eso no pasó. Me pasaron otros 20 antes de publicar por primera vez, antes de creer que era posible. Creo que al final se trata un de eso, de pensar que tenemos sueños y creemos que no son posibles, entonces el primer permiso fue ese.

l ¿Cómo balanceas tus dos pasiones, finanzas y escritura?

l En algún momento nos convencieron en que había que vivir de tu pasión, y yo creo firmemente que lo que uno no debe hacer es dejar de vivir, porque no todos vamos a vivir de la escritura, pero si yo dejo de escribir, me fallo a mí misma. Fue hacer las paces con eso. Yo no tenía que elegir entre una cosa y la otra, yo tenía que poder, escribir aunque no viviese de la escritura y esa fue una de las partes de la conquistas que me llevaron a poder escribir el primer libro.

l Sobre qué escribe Ángela?

l Yo escribo sobre el amor, definitivamente. Tengo un profesor que me ha cuestionado mucho eso porque quiere verme escribiendo sobre aquella metáfora que habla de una nube, si es el humo o si es una pluma, pero yo creo en el amor como sentimiento y como fuerza, como energía y creo que muta, que el mismo amor que te puede unir a una pareja, es el que te une a tu padre o a tu madre, que te une a tus amigos, que te une a la naturaleza, y al lugar donde tu estas, o sea, yo creo y escribo sobre el amor.

l Qué consideras provocó la disminución en el hábito de la lectura?

l Para mí, el gran fallo en el acercamiento a la lectura ha sido la literaturización, ha sido la ínfula de grandeza que se le dio a los literatos, a la gente que sabía de letras y que lo distanciaron del común.

l Como escritora, ¿qué estrategias crees que se pueden aplicar para incentivar la lectura?

l Creo que la vuelta a la conquista debe de ser un poco desde lo divertido y trato de hacerlo. En una actividad en Puerto Plata, hice una charla llamada “Hay un poema a la vuelta de la esquina”, donde mostré a los estudiantes como hay un poema, una figura literaria, una metáfora, en cualquier lugar. Ellos escribieron porque pudieron conectar con que hay un color o un sabor para cada sentimiento, para cada emoción, hay una forma de decirlo y una forma de ver las cosas. Creo que es lo lúdico, devolverle un poco esa mirada de que es divertido acercarse a un libro. Hay un libro para cada persona, Podríamos hacer como un recetario médico, hay un libro para cada paciente.

l Qué hizo Ángela antes de su primera publicación que recomendaría a otros?

l Respeté mi voz. Me respeté la decisión de hacerlo y lo demás ha venido por añadidura. El primer permiso se lo da uno. Yo no necesito ser la que gane los concursos. No hay que tener una medalla de honor en literartura para escribir, hay que sentir y hay que canalizar y explorar. Sí hay que estudiar, hay que leer con ojos de escritor, analizando la técnica, viendo qué y cómo lo dijo otro escritor, descubrir otras voces. Ese trabajo ahí partedel mismo lugar de que creas en tí y en tu voz y que quieras explorarla.

l ¿Cuál es la diferencia entre escribir para adultos y para niños?

l Escribir para niños es complejo, porque no es tan sencillo como se lee el cuento, aunque se lea fácil. Cuando lo descomponemos, ese libro habla de otras cosas, habla de un sentimiento, de un reto, de valores, entonces, el tú escribir eso, de forma que un niño de 5 años lo entienda, le aporte, lo rete a pensar de manera distinta, es complejo, no es fácil tu simplemente decir “te quiero” a un adulto que tratar de transmitírselo a un niño sin ser evidente.

l ¿Cómo ves la formación de escritores en el país? ?

l Hay mucho talento, mucha gente joven escribiendo con fuerza, voz propia, determinación, sin vergüneza, pero hace falta el empoderamiento que necesitan esas voces, charlas, talleres, con alcance a todos los rincones y no hay tantas estructuras. Falta un arduo camino por hacer.

l Cuáles retos enfrentan los escritores en el país?

l El incentivo a la producción literaria, en general, es muy limitado. Partiendo de ahí, venimos contracorriente, porque no hay un mercado editorial, porque es muy complejo producir un libro, yo por ejemplo, ando con los libros en el baúl de mi carro. Soy mi librería. Eso hace que te preguntes cómo hacerlo. Luego está el tema de los costos y no pasa como en los mercados desarrollados que un mercado editorial te paga para que escribas, eso aquí no va a pasar, entonces tienes que escribir, publicar, entrar a las librerías formales a través de una plataforma y entonces ahí, comenzar a ver si los libros se venden, y hacer tú mismo la gestión y el mercadeo, porque si no, no lo vas a lograr y eso desmotiva.

Escribo al amor

Creo en el amor como sentimiento, como fuerza, como energía y creo que muta, el mismo amor que te puede unir a una pareja, es el que te une a tus padres, a tus amigos, a la naturaleza y al lugar donde tu estas, y yo creo y escribo a eso.

Dátiles de tierra y sal

Me di cuenta que había algo en común en mucho de mis últimos versos y era una conexión con la naturaleza, salí y busque todo lo que tenía escrito, que el hilo conductor fuera la naturaleza y aquí está el resultado, cuando me di cuenta ya tenía un libro ”