“Para mí la pintura también es una herramienta social”

Desde temprana edad, Iván Houellemont mostró interés por las artes plásticas, motivado por su padre y por influencia de su tío Alberto Houellemont. Aunque es egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sus primeros estudios de arquitectura fueron en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde recibió influencia para las artes plásticas por parte del maestro Prats Ventós y de su hijo Shum Prats, que impartía los cursos de Expresión 1 y 2. “Cuando empecé a estudiar arquitectura, ya tenía varios años de estudio en la Escuela de Bellas Artes”, indicó el también restaurador, quien sigue estudiando y desarrollando nuevos temas fusionados con materiales “que en mi vida artística los había usado poco”.

“Qué despertó en usted el deseo de adentrarse en las artes plásticas?

Provengo de una familia de artistas. De pequeño, mi padre, el arquitecto y pintor Iván Houellemont me hacía muchas figuras de papel y dibujos a mano alzada. Soy egresado de la Escuela de Arquitectura de la UASD, y aunque realicé múltiples estudios de artes visuales en diferentes centros, es en realidad con el maestro y tío Alberto Houellemont que obtengo la más influyente formación artística. A él le expreso mi más infinita gratitud. Mis inicios en la artes fueron marcados por quien fue como un padre, Ramón Cabral (Pum), quien me motivo a continuar con la pintura abriéndome muchas oportunidades, desde poder comercializar mis obras y enseñarme a vivir para pintar, pero también a pintar para vivir. Además, mi esposa e hijos a través del tiempo son una fuente de inspiración. Creo que en la familia seguirá extendiéndose la tradición, pues dos de mis tres hijos tienen cualidades artísticas por encima del promedio.

¿En qué se diferencia un artista moderno a uno contemporáneo?

Muchas veces confundimos lo moderno con lo contemporáneo, y es que el modernismo inicia alrededor de 1880 y se extiende aproximadamente hasta 1920. Por ejemplo, cuando una persona dice ser moderna en realidad está diciendo que es una persona anticuada, mientras que cuando hablamos de contemporáneo lo hacemos de lo actual, que es donde radica la diferencia entre uno y otro.

¿Cómo ha evolucionado su obra con el pasar de los años?

Los inicios siempre son los de mayor avance, sin embargo una gran diferencia entre mis primeras obras a las actuales, es que ahora uso más colores, uso menos el color blanco y negro, tal como en una ocasión me lo aconsejó el maestro Enriquillo Amiama. También uso una mayor diversidad de materiales en mis obras con un mayor estudio de los temas.

¿La pintura y el arte que significan para usted?

Es una pasión que me permite traducir formas y colores a través de lo que siento, tanto en la pintura como en arquitectura.

¿Fusiona la pintura con alguna otra manifestación del arte o la cultura?

Sí, en la actualidad trabajo de manera independiente como arquitecto, artista visual y restaurador en el Templo de Santo de Domingo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días, pues allí desarrollo un sin número de actividades de interiorismo, así como en el campo de la arquitectura donde también fusiono los conocimientos de la pintura.

¿Es la pintura abstracta más apreciada que la tradicional o paisajística?

Pienso que no. Las personas aprecian más lo que pueden descodificar rápido con la vista, quizás por la poca formación en cuanto a educación artística.

¿Qué le deja cada cuadro que termina?

Me deja la sensación de una idea realizada, aunque en muchas ocasiones dejo una obra sin terminar, y resulta que años después la retomo nuevamente realizando un trabajo satisfactorio.

¿Que se puede apreciar en sus obras y qué colores utilizas con frecuencia?

Se puede apreciar la intensidad de luz y color. Para ello utilizo muchos colores cálidos, he aprendido a usar el pan de oro y lo utilizo en obras recientes. Mis pinturas tienen una identidad caribeña que trato de proyectar.

¿El cine y la fotografía son irreverentes con la pintura?

Me parece que no. Cada rama tiene su encanto y al final del día se utilizan los mismos principios para su composición.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado la pintura?

La de poder realizar mis propias ideas y el brindarme tiempo de calidad para compartir con mi familia y amigos, porque para mí la pintura también es una herramienta social.

¿Qué tanto han cambiado las redes sociales e internet la forma en la que se crea y se piensa el arte?

Pienso que las redes sociales definitivamente son muy influyentes, utilizadas de manera masiva por personas de todas las edades. Sabiendo esto un profesional debe de tener presencia en las redes sociales para promover y difundir su oficio o profesión, por tal razón es inevitable pensar el impacto que tendrá en las redes sociales la colocación de una obra.

¿Qué hace falta para que los artistas plásticos y pintores sean valorados en el Estado?

Una de las cosas que hace falta es la educación artística a todos los niveles, no es posible que un profesional de cualquier rama no sepa apreciar una buena obra de arte. En gran medida esto se debe a la poca formación en las escuelas sobre el tema. Por lo general la impartición de esta materia en las escuelas y colegios es muy pobre y no cuenta con un personal específicamente formado en este campo, claro no es en todos los casos. Con el simple hecho de mejorar la educación artística, sería de gran apoyo a los artistas, adicional a esto y en forma de propuesta pudieran los artistas tener mayor presencia en el desarrollo de la educación artística en los centros educativos.

¿En qué proyectos se encuentra actualmente?

En lo inmediato sigo estudiando. Aprendí de mi tío Alberto Houellemont que un buen profesional siempre debe tener el hábito de estudiar y aprender algo nuevo a diario, y en esos estudios estoy desarrollando nuevos temas, fusionados con materiales que en mi vida artística los había usado muy poco. l

