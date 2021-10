“Soy defensora de la familia y promotora del amor”

Angélica Peralta, maestra y escritora dominicana soñó siempre con escribir su primer libro desde la adolescencia, tiempo en el que descubre su preocupación por las dificultades que viven las madres solteras cuando son abandonadas junto a sus hijos. Defensora de la familia, promotora del amor como el ingrediente secreto para vivir feliz y de la gratitud, la también conferencista se desempeña como gerente general del proyecto “Transcendiendo ahora”, el cual surge como espacio para ofrecer talleres de formación y conferencias sobre crecimiento personal que ayuden a las personas a reconocer su realidad al tiempo que aprenden a transformarla. Recientemente Peralta lanzó su nuevo libro “Mujer trasciende el miedo”, el cual “más que un libro, es un una invitación a la reflexión y a conocer, desde primera fila una realidad social que toma vida desde la parte más íntima de la familia: el hogar”.

¿Quién es Angélica Leoncia Peralta y cómo se define?

Soy maestra, escritora y conferencista. Nací en la ciudad de Santo Domingo y soy hija del músico Juan de Jesús Peralta y de la maestra Matilde Puello de Grullón. Me defino como una defensora de la familia, promotora del amor como el ingrediente secreto para vivir feliz y de la gratitud como el mejor ejercicio para la memoria. Soy una persona a la que le apasionan los procesos de alfabetización y adquisición de la lengua escrita, donde trabajé la mayor parte del tiempo en las aulas.

¿Cómo surge el amor por la escritura?

Desde niña mostraba un gran anhelo por la lectura y la escritura, cuando jugaba a ser maestra enseñando a leer a mis muñecas, soñaba con escribir mi primer libro desde la adolescencia. Luego, a mis trece años de edad comencé a sustituir a mi madre como profesora en el tercer grado de primaria, donde comencé a ver mi amor por los niños y la enseñanza. Es en ese tiempo que descubro mi preocupación por las dificultades que viven las madres solteras cuando son abandonadas junto a sus hijos.

¿De qué trata tu nuevo libro y qué enseñanza nos deja? Mujer trasciende el miedo

En mi libro “Mujer trasciende el miedo, Dios cumplirá su propósito en ti”, exhorto a la mujer a que no se rinda cuando la respuesta que espera tarda en llegar, o simplemente no es lo que esperaba. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta viene del Señor. Por eso dedico esta obra de manera especial a mujeres reales como tú, como yo, aunque hayan tenido que ser probadas en la fe en diferentes circunstancias de la vida, decidieron creerle a Dios y esperar en él, mientras se dedicaban a ayudar a levantar e impactar a otras mujeres.

¿Qué tiempo tardaste en escribirlo?

Logré escribirlo para mediados de la pandemia de la COVID-19 (2020). En ese tiempo también acepté el desafío de permitir ser asesorada y guiada por el Programa A90D, dirigido por Keila González Báez, de Bienestar Group, en todo el proceso de la producción de la obra hasta el día de su publicación. “Mujer trasciende el miedo” cuenta con el prólogo de la reconocida escritora y especialista en familias, doña Rosa Ariza de Valera, autora de Educando en versos y directora del centro docente Siglo XXI.

¿También creaste el Programa Trasciendo ahora. Cuál es su objetivo?

Producto de la interacción con las personas que han recibido conferencias, charlas y talleres sobre la temática del libro “Mujer trasciende el miedo, Dios cumplirá su propósito en ti”, convertido en Bet Seller en Amazon, he creado el Programa “Trascendiendo ahora”, un proyecto que tiene como misión impactar a las nuevas generaciones, acompañándolas en la importante tarea de reconocer y valorar su potencial como personas, al tiempo que lo utilizan para transformar su realidad, desde una práctica coherente valores. Dicho programa se encuentra registrado y en su etapa de prelanzamiento bajo la dirección y asesoría de Glenda Corcino Midence.

¿A qué otra actividad te dedicas?

Desde 2009 estoy designada en la función de Técnico Docente en la Jurisdicción del Distrito Educativo 10-03 del Minerd. En ese espacio me desempeño como coordinadora de instituciones educativas privadas, de bibliotecas escolares y acompañante pedagógico del primer ciclo de educación básica. Desde ahí formo parte del equipo formador de docentes para cada proceso llevado a cabo desde el Ministerio de Educación en los centros educativos. Además, estoy cursando la licenciatura en Terapia Familiar en la Universidad Cristiana Redime, a los fines de continuar mi llamado a trabajar por y para las familias como eje central de la sociedad.

¿En qué proyecto te encuentras en la actualidad?

La Casa de la Cultura de Navarrete, USA Inc. y el Comisionado Dominicano de Nueva York me invitaron a ofrecer mi conferencia “Trasciende tu realidad, Dios cumplirá su propósito en tí”. Recientemente formo parte del programa radial Mujeres en la Brecha, donde se invita a la audiencia a conocer el legado, las frustraciones y las victorias de las mujeres de la Biblia para animarlas a continuar escudriñando la palabra de Dios en nuestros días y a discernir el tiempo de colocarse en la brecha por su familia, su ministerio o bien sea para interceder por el prójimo. Este programa se transmite de lunes a viernes de 2:00 a 3:00 de la tarde por www.enlacecondiosradio.com, bajo la producción y conducción de Gerolisa del Carmen Batista. También soy invitada a la primera Feria Cultural del Libro Dominicano, dedicada al escritor Silvio Torres Sainllant por sus aportes a la sociología, la historia y la literatura dominicana a celebrarse del 15 y 17 de octubre en The George Washington Educational Campus en Nueva York. Luego que retorne al país, continuaré en los aprestos de las conferencias pautadas para el mes de la familia, entre ellas “Mujeres en la Brecha” para enlace con Dios Radio y “Es Tiempo de Despertar” en colaboración con el proyecto Atrévete a Vivir sin Miedo, entre otras que quedan por confirmar la fecha.

