La directora del proyecto, Cromcin Domínguez, habló sobre los beneficios de priorizar el arte y la cultura

Bajo el lema “un país donde el arte y la cultura son prioridad, es un país con progreso inevitable”, el proyecto Transitando Arte moviliza y promueve el talento local desde la música, el baile, el teatro y principalmente los murales, y busca despertar en cada rincón de la República Dominicana, la inquietud de apreciar el arte dominicano.



El proyecto surgió en 2014, y nace a raíz del amor por el arte de su creadora, Cromcin Domínguez, quien contó a elCaribe la historia detrás del proyecto, beneficios y objetivos.



“Todo nació en la Zona Colonial, porque soy de ahí, vivo ahí y mi taller está ahí, pero resulta que por razones de que la Zona Colonial es Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, hay cosas que no se pueden hacer, como intervenir paredes, entonces dije ‘vamos a transitar con el arte’ y de ahí nace la palabra transitando. Nuestra primera intervención fueron unos paneles, con un espectáculo de danza y teatro, y así comenzó ‘Transitando Arte’, en un parque de la Zona Colonial”.



Cromcin es hija de dos pintores. Ella siguió los pasos de sus progenitores desde otras ramas artísticas: el baile y el diseño de modas. Aprendió de su madre algo más que simplemente valorar el arte. “Ella me enseñó que no hay nada imposible y que todo lo que puedo hacer lo puedo lograr, aunque dé trabajo. La vida es maravillosa y tiene muchas cosas buenas, pero todo eso que ella me enseñó, yo se lo quiero transmitir a las otras personas y por eso yo hago Transitando”.



El objetivo principal del proyecto es fomentar en los dominicanos una práctica de apreciación cultural y artística, además de poder llevar el arte a esos rincones donde a veces no llega o se manifiesta.



Para lograr mantener este proyecto, que casi alcanza la década desde su implementación, ha sido gracias a la unión de los difusores artístico y la apertura a nuevos integrantes.



Cuando el proyecto arrancó apenas eran 8 artistas que desde la vocación echaron adelante el movimiento y hoy en día, más de 50 colaboradores han logrado impactar con arte distintas ciudades del país con más de 80 intervenciones y actividades artísticas.



“Me siento muy orgullosa y muy feliz de que está pasando y entiendo con todas las ramas del arte, hay que hacer lo mismo. Porque un país donde el arte y la cultura son importantes, es un país donde la ciudadanía va a tener otra forma de pensar y creará mejores seres humanos”.



El objetivo principal del proyecto es “crear una cultura de apreciación artística”. Cuenta que han avanzado mucho, ya que pasaron de que no los dejaran pintar en ningún lado, a recibir el apoyo de las alcaldías en ciudades para dar vida a un lugar, con arte. También ha ayudado a los artistas a poder vivir de su vocación dignamente. “La mayoría de los artistas que comenzaron con los proyectos de muralismo que somos (Transitando, Jorge, y todos los artistas urbanos como Poteleche, Angurria, Willy Gomez, Chak), juntos creamos una cultura de apreciación y consumo de los murales y ahora la mayoría de esos artistas viven exclusivamente del muralismo”.



Beneficios del arte



Resalta que los beneficios de valorar el arte son más de los se mencionan. “La apreciación del arte también sensibiliza. Un niño que tiene educación artística, desarrolla disciplina, automotivación, se convierte en autocrítico, aprende a trabajar de forma colectiva. El arte no es solamente para embellecer y entretener, el arte también tiene otros impactos positivos en otros aspectos de la vida.



A nivel social reduce los niveles de delincuencia en las comunidades, ya que los muchachos en el barrio, en vez de estar pensando en delinquir, invierten su tiempo desarrollar su talento, “pintando, bailando o una acción educativa”.



Clave y filosofía



Para lograr priorizar el arte como se merece, Cromcin presenta una solución, en la cuál ya está trabajando. Explica que es necesario ofrecer a los artistas las herramientas y formación necesaria para que puedan impactar con su arte.



“A esas personas con habilidades, hay que darles herramientas y profesionalizarlos. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene que trabajar en políticas públicas para el desarrollo del arte y la cultura. No es que el Ministerio empiece a dar dinero para que la gente haga, es como dice una frase “no le des el pescado, ensénalos a pescar”, ahí está la solución”, señala.



Agrega que “a la hora de que se desarrollen acciones, estrategias para formar, gestores culturales y profesionalizar a artistas, porque hay personas que tienen talento empírico, pero si tuvieran una educación académica, no hay quien las agarre. Eso es lo que hay que hacer, educar y formar”.



Metas puntuales



Cromcin mencionó dos metas que le gustaría alcanzar dentro del proyecto, la primera es formar un ejército de gestores culturales que acompañen a los artistas en el proceso de difución y producción de su su talento. Con la segunda, busca obtener un beneficio más genérico y para todo el país.



“Quiero lograr que Transitando se vuelva una institución para formar, canalizar, proyectar, fortalecer el arte y la cultura dominicana. Convertir República Dominicana en el destino artístico y cultural del Caribe y Latinoamérica”.

Intervenciones realizadas por Transitando

Transitando Murales Zona Colonial 2014.

Transitando postes de luz Zona Colonial, colonial fest 2015.

Transitando homenaje a Moulin Rouge, centro cultural de España 2015.

Transitando transforma 360 2017.

Transitando Río San Juan 2018.

Transitando con el Intrant 2018.

Transitando Los Guandules 2018.

Transitando embellecimiento de postes de luz a nivel nacional 2018.

El color de Santo Domingo: muralización Aeropuerto Internacional de las Américas.

Arte Para Bahoruco, jornada de muralización y talleres formativos 2021.

Mural línea aérea Arajet.

Mural homenaje a María Montés.

Arte

“El arte nutre el alma y tienes otros beneficios emocionales e intelectuales en la gente”