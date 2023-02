Luego de una larga experiencia en el mundo corporativo y empresarial, Priscilla Velázquez Rivera decidió dar rienda suelta a su verdadera pasión: la escritura. Su primera novela, titulada “Valiente piconera” fue finalista del XVII Concurso de Narrativa Feménina Princesa Galianas, que la convirtió en la primera autora latinoamericana de esta modalidad en la historia del galardón. Asimismo, fue finalista en el Premio de Narrativa Camilo José Cela 2018 de Guadalajara, España; Sello Talento de Caligrama en su segunda edición en 2019, Penguin Random House. Para la autora, la puesta en circulación de su más reciente obra “La cuna del escorpión” es una posibilidad transformadora que incentiva la creación, el apoyo entre artistas y el fomento de la cultura en la sociedad.

Luego de una larga trayectoria en el ámbito corporativo, ¿qué te motivó a adentrarte a la escritura?

Digamos que un día se apagaron las voces de afuera y abracé mi voz interior. Una inesperada mudanza a Colombia hizo que entendiera mi propósito. Había dedicado dos décadas de mi vida a la carrera corporativa, y cuando llegó el traslado laboral de la familia y decidimos mudarnos a Bogotá, llevaba 6 años de emprendimiento en la República Dominicana. Me angustiaba dejar de hacer lo que siempre había hecho: hacer de empleada, de empresaria. No salir de casa, no producir dinero haciendo múltiples tareas, me conectaba con la creencia de vivir en la jaula doméstica, en el confinamiento, en la sumisión a la dependencia, en el desarraigo. Pero sin duda, eso me permitió encontrar mi verdadera vocación, pues a pesar del camino profesional que elegí de joven, la escritura, los libros, la música y la creación siempre fueron un primer amor, un seguro refugio. Así que regresé a esa cálida morada, inicié el ejercicio literario como un grito, un alivio, un proceso hermoso y delirante.



¿Bajo qué parámetros defines tu sello distintivo al escribir?

Cada libro tiene su propia génesis. “La valiente piconera” es una novela contemporánea y auto referencial y “La cuna del escorpión” es una obra de realismo mágico de corte histórico. Sin embargo, en ambas la narración es un pretexto para hablar de los temas que realmente me importan: la dualidad del ser humano, que es y ha sido la semilla de la doble moral de nuestras sociedades, la denuncia social, la valentía que amerita reconocer nuestra opacidad y la responsabilidad de ejercer el libre albedrío para, desde luego intentar transformar nuestra realidad.



¿Cuál es el papel del escritor en la realidad social del país?

Un escritor no puede abrazar otra causa que no sea la propia. Escribir sobre un tema que esté de moda, pero que no nos emocione, que no nos sacuda es una gran pérdida de tiempo y de energía. Un escritor debe preguntarse qué piensa realmente del mundo que le ha tocado, qué ama, qué odia o a qué teme, y volcar toda esa emoción en el papel. El rol del escritor es no dejar morir su realidad en el olvido y regalarle al lector la posibilidad de vivir esas otras vidas, de reconocerse en ellas e imaginar otros destinos posibles.



¿Te has basado en hechos reales para hacer una historia?

Sí, en ambas novelas honro algunos hechos reales e históricos y su cronología. En “La valiente piconera”, el personaje de María Teresa López González existió, fue la musa del pintor Luis Romero de Torres que también fue un personaje real. En “La cuna del escorpión”, la guerra de la Restauración fue un episodio en nuestra historia nacional. Los personajes del árbol genealógico del escorpión existieron, estudié sus biografías y usé sus nombres de pila. Eso da coherencia y credibilidad a la novela, pero no es histórica.



¿Para escribir un libro es necesaria una investigación previa?

Para crear una obra digna, sí, aún no sea del género histórico. En ese caso la investigación adquiere una importancia relevante, su verosimilitud depende de los detalles. La concordancia entre el tiempo individual del personaje y el tiempo histórico, da consistencia a la obra. Si estás recreando la colonización en América no puedes hablar de pistola, sino de arcabuz, si el personaje es una mujer de 20 años en 1993 que llama a su madre por teléfono ¿qué tecnología había en 1993?. Cuantos más elementos creíbles tenga nuestra historia, más sólida resultará.



¿Tienes algún ritual para escribir?

Cuando descubro lo que quiero narrar ya he construido en mi mente el inicio y el final de la obra, aunque todavía no sepa cuál será el desarrollo de la trama. Mi mesa de trabajo debe mirar hacia afuera. En Santo Domingo, mirar hacia el mar y en Madrid hacia los tejados anaranjados del corazón de las letras. Prefiero escribir en la mañana, aunque se convierta en noche, siempre con una vela aromática encendida. Escucho una música para cada libro, cada una de mis novelas tiene su banda sonora. Mi truco para la hoja en blanco es un paseo, una copa de vino y aguzar los sentidos. Es un remedio infalible.



¿Sientes devoción por algún escritor en particular?

Me traicionaría si te digo un solo nombre cuando debo tanto a muchos. Ellos: Dostoyevski, Tolstoi, Victor Hugo, Stendhal, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Saramago, Fernando Vallejo, Javier Marías. Ellas: Virginia Woolf, Margarite Yourcenar, Elena Garro, Muriel Barbery, Carmen Imbert Brugal.



¿Qué es lo que te motiva a escribir?

La vida, que no es poco.



¿Cuál ha sido tu experiencia al ver algunas de sus obras premiadas?

Creo en mis obras, siempre he creído en ellas y pongo todo lo que soy en cada palabra que escribo. Dicen que no se debe escribir esperando dinero o fama. Sin embargo, un reconocimiento es como ver a un hijo graduarse, ¡qué feliz se siente uno cuando llega la noticia! Legitima, aún más, el valor literario de la obra y enorgullece al escritor. Sí, agradecida y feliz, así me siento.



¿Qué es lo más hermoso que te ha dejado el mundo literario?

Aprender a mirarme sin miedo.

