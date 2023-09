En el vibrante mundo del arte contemporáneo de la República Dominicana, una alianza ha cobrado vida. Geo Ripley, un maestro del arte que ha conquistado escenarios internacionales, se une a la Galería Estévez, que ha sido un faro para las artes visuales en el país bajo las riendas de Allan Estévez. Juntos, escriben un nuevo capítulo en la historia del arte dominicano contemporáneo, que fusiona la visión audaz de Ripley con la experiencia galerística de Estévez. Ripley, nacido en Caracas, Venezuela, es un artista cuya obra trasciende las fronteras geográficas y culturales. Hijo de exiliados dominicanos, forjó una carrera artística que lo llevó a estudiar artes plásticas en la UASD y luego un postgrado en la Academia de Bellas Artes de Roma. A lo largo de su carrera, ha fusionado elementos mágicos y simbólicos de diversas culturas, incluidas las africanas, precolombinas, antillanas y latinoamericanas.

Geo, ¿cómo esta alianza con la Galería Estévez influye en la forma en que su arte llegue a nuevos públicos?

Esta alianza con la Galería Estévez es una oportunidad para expandir mi obra y llevarla a un público más amplio. La galería tiene una experiencia sólida en la promoción del arte dominicano contemporáneo, y juntos estamos explorando nuevas formas de presentar mi trabajo, tanto en la República Dominicana como en el extranjero. Estamos abriendo puertas a audiencias que quizás nunca hubieran experimentado mi arte de otra manera.



Allan, ¿cómo describirías la importancia de esta colaboración con Geo Ripley en el contexto del arte dominicano contemporáneo?

La colaboración con Geo es un hito en nuestra trayectoria como galería. Él es un artista excepcional, cuyo trabajo deja una marca indeleble en el arte dominicano y más allá. Representar su obra es un honor y una responsabilidad que asumimos con pasión. Creemos que esta alianza es una oportunidad única para enriquecer el panorama del arte contemporáneo en el país y fortalecer nuestra posición como una galería de vanguardia.



¿Cómo ha influido esta pasión en tu obra a lo largo de los años?

Mi interés en lo antropológico y en la esencia humana ha sido una fuente inagotable de inspiración. Desde mi perspectiva, todas las culturas comparten un vínculo espiritual, y esta conexión ha sido el motor detrás de mi trabajo. Me obsesioné con la idea de que el espíritu y el alma surgieron cuando nuestros antepasados transformaron la materia en objetos punzantes o cortantes. Esta idea, aunque puede parecer abstracta, ha sido una constante en mi proceso creativo.



Tu obra se caracteriza por el gesto y el signo, ¿cómo desarrollas esta técnica y cómo se relaciona con tu búsqueda de lo ancestral?

El gesto y el signo son fundamentales en mi obra. Mi pintura se ha convertido en una forma de comunicación que trasciende las palabras. Esta técnica se desarrolló a través de una profunda exploración de la antropología y la espiritualidad. Leyendo a autores como Levi-Strauss y Mircea Eliade, me sumergí en las técnicas arcaicas del éxtasis místico. Trabajando incansablemente, a menudo durante horas en la noche, experimenté momentos de inspiración en los que el gesto surgía de forma espontánea. Ese proceso de agotamiento físico y creativo me llevó a desarrollar mi estilo gestual, caligráfico y automático, que se convirtió en una manifestación de lo ancestral en mi obra.



Hablando de tus experiencias más allá del arte, mencionaste tu habilidad para entrar en espacios sagrados en diferentes partes del mundo, ¿cómo ha influido esto en tu arte?

Mi capacidad para entrar en espacios sagrados y conectarme con personas de diversas culturas ha sido una experiencia transformadora. Me ha permitido ver la esencia humana como un hilo que une a todas las etnias, más allá de las diferencias superficiales. A través de esta interacción, puedo ser testigo de cómo mi obra refleja y se relaciona con las manifestaciones de otras culturas. Me hacen sentir parte de su ser y su sentir, lo que enriquece mi comprensión de la humanidad en su conjunto.



Geo, ¿cómo esta colaboración con la Galería Estévez amplía las fronteras de tu expresión artística?

Esta colaboración abre puertas a nuevas posibilidades para mi expresión artística. No solo estamos explorando diferentes formas de presentar mis instalaciones y performances, sino que también estamos repensando cómo el público interactúa con mi obra. Estamos creando experiencias que desafían las expectativas tradicionales del arte, permitiendo al público sumergirse aun más en mi visión artística.



Allan, como galerista, ¿cuáles son las metas y aspiraciones que tiene para esta colaboración con Geo Ripley?

Nuestra meta es llevar el arte de Geo Ripley a nuevas alturas y asegurarnos de que su legado perdure. Planeamos organizar exposiciones innovadoras, tanto en la República Dominicana como en el extranjero, que destaquen su obra y su influencia en el arte contemporáneo. También estamos comprometidos en fortalecer la relación entre el arte y la comunidad, promoviendo la apreciación del arte contemporáneo entre las generaciones más jóvenes.



Geo, ¿qué mensaje esperas transmitir a través de esta colaboración y cómo esta alianza impactará en la escena artística dominicana?

A través de esta colaboración, espero transmitir la importancia de la creatividad y la exploración en el arte contemporáneo. Quiero inspirar a otros artistas a atreverse a romper barreras y a abrazar su visión única. Creo que esta alianza contribuirá a enriquecer la escena artística dominicana al traer nuevas perspectivas y experiencias al público local. Queremos que el arte sea accesible y emocionante para todos.



Allan, como galerista, ¿cómo te gustaría que el público perciba esta colaboración entre ustedes?

Queremos que el público perciba esta colaboración como un hito significativo en el arte dominicano contemporáneo. Esperamos que inspire a otros a explorar nuevas formas de colaboración y expresión artística. Además, deseamos que el público sienta la pasión y el compromiso que tenemos por presentar el trabajo excepcional de Geo y por enriquecer la experiencia artística en la República Dominicana. Esta colaboración promete llevar el arte contemporáneo dominicano a nuevas alturas y dejar una huella duradera en el corazón de la comunidad artística y cultural del país.

Convenio

Esta alianza con la Galería Estévez es una oportunidad emocionante para expandir mi obra y llevarla a un público más amplio”.

Gratitud

Mi capacidad para entrar en espacios sagrados y conectarme con personas de diversas culturas ha sido una experiencia transformadora”.