La Fundación Inclusión Social (Fusión) promueve las obras de destacados creadores nacionales e internacionales y, al mismo tiempo financia proyectos creativos, urbanos y educativos destinados a mejorar el acceso de la población a bienes artísticos y culturales.



Esta entidad cultural en línea, que busca generar conciencia mediante actividades artísticas, de sensibilización y capacitación creó la primera tienda dominicana de arte en línea: Fusión (fusiontienda.com), un establecimiento virtual donde, desde cualquier parte del país se puede adquirir las creaciones de importantes pintores, dibujantes, escultores, fotógrafos y escritores con el correspondiente certificado de autenticidad.



Según Carmen Inés Bencosme, presidenta de la Fusión (fusiontienda.com) la tienda expende pinturas al óleo, acrílico, pastel, acuarela y técnicas mixtas; así como plumillas, bolsos, esculturas, mosaicos cerámicos, encolado (“collage”), fotografías, grabados, libros e impresiones en tela. Asimismo, dijo que “pronto seremos pioneros en la venta de arte, tanto local como internacional en el formato encriptado irrepetible digital conocido como token no fungible (NFT)”.



La también artista, fotógrafa y ceramista explicó que Fusión incluye en su catálogo trabajos del ceramista, fotógrafo y pintor Thimo Pimentel, Premio Nacional de Artes Plásticas 2016; del maestro, escultor y pintor Freddie Cabral, Premio Fundación Corripio 2018; y del pintor, dibujante y fotógrafo Kutty Reyes, cuyas piezas han sido expuestas en diferentes países.



La tienda en línea también ofrece obras de la artista Citlally Miranda, de la serigrafista y pintora América Olivo y de la presidenta de Fusión, Carmen Inés Bencosme, que es fotógrafa, ceramista y autora de fotolibros.



Cuenta también con libros de Kelvin Naar, autor del volumen fotográfico “Blanco”, quien representó al país en China en 2019 con su exposición Sincretismo; y de Luchy Placencia, fotógrafa y única dominicana ganadora de un Premio Literario Amazon por su novela La niñez de Vega.

Still Life I, serigrafía de Citlally Miranda. Batey Central, serigrafía de América Olivo.

Comercialización



La Fundación Fusión ejecuta, igualmente “cambios arquitectónicos y ergonómicos que permiten la transformación de las ciudades, a fin de que sus habitantes disfruten de los espacios públicos sin limitaciones, explica Bencosme.



La también gestora cultural, especializada en Accesibilidad Universal anunció que pronto serán comercializadas en la tienda piezas del artista plástico Pascal Meccariello, Gran Premio del XIX Concurso de Arte Eduardo León Jimenes; y de la profesora, ilustradora, muralista y pintora Kilia Llano.



Igualmente, estarán disponibles las creaciones del fotógrafo Hjalmar Gómez Bencosme, profesional de la iluminación para escenarios y espectáculos; la profesora de arte, pintora e ilustradora Orling Domínguez, egresada de la Parsons School of Design, de Nueva York; de la diseñadora y pintora Lilian Marte Fiallo, graduada en Fine Arts mención Diseño del Medio Ambiente en la State University of New York.

Still Life II, serigrafía de Citlally Miranda. Fotonovelarte, de Carmen Inés Bencosme. Obra Después del silencio, de Kutty Reyes.

Informó que el público también podrá adquirir las creaciones de Natalie Landestoy, artista visual galardonada en la 29 Bienal Nacional de Artes Visuales 2021 y las del pintor y escritor José Ramia, autor del mural más chiquito del mundo en las paredes del teatro Guloya.



Dijo que los precios de las obras exhibidas en el portal fusiontienda.com oscilan entre 700 y 90,000 pesos y podrán ser adquiridas por esta misma vía y la entrega de las piezas artísticas enviadas por mensajería privada. Además, recibirán un certificado de autenticidad firmado por el artista correspondiente.



La tienda Fusión promociona de manera constante a los artistas que representa, lo que redunda en beneficio de cada uno de sus proyectos profesionales, al tiempo que les permite obtener ganancias justas por la venta de sus creaciones, aseguró Bencosme.



Resaltó Bencosme: “Es que con cada compra, la Fundación Fusión avanza hacia la autosostenibilidad para continuar con proyectos educativos, artísticos y urbanos en favor de creadores, poblaciones vulnerables y ciudadanía en general”.

Una familia, plumilla de Kutty Reyes. Parte de los artistas que exhiben sus obras en la tienda Fusión. Carmen Inés Bencosme, presidenta de Fusión (fusiontienda.com).

Proyectos



La Fundación Fusión ha concluido con éxito diferentes proyectos educativos, artísticos y de remodelación de espacios públicos, entre ellos el taller de escultura en madera 0+0+0, impartido por el escultor Freddy Cabral en el museo que lleva su nombre; y una asesoría al Centro Cultural BanReservas.



Detalló que en el taller participaron los artistas Aris D’orville, Silvia Sbriz, Orling Domínguez, Jeroni Forcadel, Martín Rodríguez, Wilson Abreu, Tony Fondeur, Julia Dolores Díaz Ornes, Rosmery Quezada, Brigitte Fondeur, Scarlett Victoria, Julio Mora, Carmen Inés Bencosme, Kutty Reyes y Jofranny Castillo.



“Llevamos talleres y charlas sobre arte a los lugares en donde la gente precisa de ese conocimiento, tanto para su crecimiento personal como para el desarrollo de las comunidades que habitan”, destacó Bencosme.



Asimismo, indicó que en materia de mejora de espacios públicos, Fusión instaló rampas en las avenidas Abraham Lincoln esquina Correa y Cidrón y en el Centro de la Imagen, Zona Colonial.



“Trabajamos para que los espacios estén disponibles para todas las personas y que la cadena de accesibilidad no se rompa. Sus eslabones son: que la gente pueda llegar, que pueda transitar y que pueda salir de manera autónoma. Si un eslabón se rompe, el espacio no es accesible”, enfatizó Bencosme.



Además, añadió que los fondos obtenidos a través de la tienda se emplean en el remozamiento de aceras, rampas y áreas de recreación pública, lo cual incluye parques, escuelas y todos aquellos lugares que niños, adultos y envejecientes deberían utilizar sin dificultad.



La directora de la Fundación Fusión refirió también que la institución cultural donó sillas de ruedas, bastones y mascarillas a hospitales, así como ropa y calzados para las comunidades de escasos recursos.

