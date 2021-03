Doctor Jaime Esteva Troncoso

El doctor Esteva es un médico patólogo dominicano de amplia experiencia y gran reconocimiento. Graduado de bachiller en el Colegio Calasanz en 1971, se formó como doctor en Medicina en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU, de donde egresó en 1978 con el grado de cum laude. En el año 2017 fue designado Egresado Distinguido de su alma mater. Realizó su pasantía de ley en el Sub centro de Salud de Miches en la provincia El Seibo. Obtuvo su exequátur de ley en el 1980. Se trasladó a la ciudad de Livingston, en New Jersey, Estados Unidos de América, para realizar sus estudios de Patología anatómica y clínica, en el período 1981 al 1985. Durante sus estudios fue Jefe de Residentes, una distinción que muestra su talante y capacidad. En ese mismo hospital en el período 1985 al 1986 realizó un subespecialidad en Patología quirúrgica. Tiene certificación del American Board of Pathology, y licencia para la práctica de la medicina del Estado de New jersey.

Regresó al país y estableció su centro de patología. De acuerdo a su página web: “Abrimos nuestras puertas a la comunidad médica y al público en general en 1986 con grandes expectativas y deseos de nuestro director, el dr. Jaime R. Esteva T., de implementar en nuestro país los conocimientos y técnicas aprendidas durante su formación en los EEUU. En poco tiempo ganamos el reconocimiento de nuestros colegas en base a trabajo diligente y preciso, sin necesidad de corresponder a quienes confían en este laboratorio con ninguna otra cosa que no sea el compromiso de una práctica honesta y dedicada a emitir diagnósticos certeros y confiables”. Desde su llegada al país en 1986 se incorporó a la Clínica Abreu, en calidad de patólogo y como accionista de ese prestigioso centro de salud. El doctor Esteva se ha desempeñado también como patólogo del Centro Médico Dominicano, de Hospiten y del Centro de Obstetricia y ginecología. Su filosofía de trabajo está reflejada en sus palabras: “Hemos sido pioneros en la implementación de nuevas técnicas diagnósticas que en su momento no eran de uso rutinario, como por ejemplo las Punciones Aspiraciones con Aguja Fina (PAAF) de órganos tanto superficiales como profundos, con y sin la asistencia de imágenes. Igualmente, participamos en la introducción al país de la técnica de evaluación intraoperatoria de los ganglios centinelas en cirugías oncológicas de cáncer de mama y otros órganos”.

Pertenece a varias organizaciones profesionales, tales como Colegio Médico Dominicano (CMD) miembro, desde 1980, Sociedad Dominicana de Patólogos, miembro desde 1986 y pasado tesorero en dos períodos. Es miembro del Colegio Americano de Patólogos (CAP), del que es Fellow desde 1986. Fue aceptado como miembro internacional de la Sociedad Americana para Patología Clínica (ASCP) en 1997. En 2008 fue aceptado en la Academia de Patología de Estados Unidos y Canadá (USCAP) como miembro.

En sus ponencias y conferencias ha tratado temas como Síndrome de Poliposis Coli Juvenil Familiar, Citología de Punción por Aguja Fina, cáncer de próstata en la Primera Convención de la Sociedad Dominicana de Urólogos en 1987. Clasificación de Linfomas No-Hodgkin en el 6to Congreso Regional de Oncología. Temas novedosos como tumor de células de Leydig , patología del Riñón Diabético, o la citología de lesiones tempranas del Cérvix Uterino.

lesiones benignas de la mama que imitan Carcinoma en el Seminario de Patología de la Mama en 1997. Realizó un curso multidisciplinario de manejo del cáncer junto a la Liga Dominicana Contra el cáncer en octubre, 2005. El tema del cáncer de mama, de tanta vigencia ha sido tratado en diversos eventos por el doctor Esteva, junto a la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Dominicana de Mastología.