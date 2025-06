La independencia de Haití produjo una situación de ausencia de profesionales de la medicina, debido a que, como relata Moscoso Puello, no había médicos nativos porque las leyes coloniales francesas les prohibían el ejercicio de la profesión y muchos de los médicos franceses huyeron de Haití. Pocos médicos franceses permanecieron en Haití, lo que condujo a habilitar por ley a personas de escasa preparación como médicos. También se obligó a que los hacendados tuvieran que asumir todos los costos de tratar las enfermedades de sus empleados, lo que motivó a que los servicios médicos fueran muy deficientes. La aguda escasez de personal médico calificado fue una constante en ese periodo en la isla Española.

La medicina en Haití siguió en los primeros años del siglo XIX todas las normas francesas que estaban en la Isla. Una de ellas fue el jure medical o Juro Médico que trajeron e implantaron en la parte este de laisla. El Juro Medico Dominicano nació con la Independencia de la República Dominicana, como herenciadel Jure Medical Haitiano, establecido durante la ocupación militar haitiana, fue el organismo gubernamental regulador del ejercicio de las profesiones médicas. Se formalizó como un reglamento en 1882 y como ley en 1883.



En 1808 el gobierno de Petion creó Escuelas de Salud en Puerto Príncipe y Los Cayos, en Haití y formó una comisión que examinaba a los aspirantes al ejercicio médico y le denominó Jure Medical. En la Escuela de Medicina de Haití en 1823 se establecía que los alumnos que quisieran ejercer la Medicina debían “sufrir examen en presencia de un Jurado Medico, para obtener la autorización necesaria parapracticar como Médico o Cirujano”. En la parte este de la isla el Dr. Antonio María Pineda en 1815 intentó establecer sin éxito el protomedicato, una institución que agrupaba a médicos calificados. EnHaití era muy difícil regular el ejercicio médico porque los militares protegían a algunos curanderos y otros que habían curado con brebajes a algún funcionario o personaje social también eran protegidos y no se acogían a los dispositivos del Jure Medical. En 1823 el Jure Medical estaba formado por los doctores Mirambeau, Pascay y Joubert. Durante la invasión haitiana a nuestro territorio se cerró la Universidad ylos que querían estudiar Medicina o cualquier otra profesión recibían clases particulares. El Juro Médico regulaba también el ejercicio farmacéutico autorizando la apertura de farmacias, como en 1827 cuando autorizó la apertura de la farmacia a Wenceslao Guerrero. En 1830 en Haití se crearon la Escuela de oficiales de Sanidad y la Escuela Nacional de medicina. Muchos ciudadanos que vivían en la parte este de la isla se trasladaban a Haití para presentar sus exámenes.



También clasificaron a los hospitales en tres categorías y que se aplicaba a los médicos de esos centros, y de esta forma surgen los médicos de primera, segunda y tercera clase.



En 1822 en el mes de junio se reabrió la universidad, que estaba situada en la Iglesia del Ex conventode predicadores, la orden de los dominicos. El rector doctor Francisco González Carrasco, le pidió aldoctor López de Medrano, catedrático de medicina pronunciar las palabras de agradecimiento al presidente Boyer. En la facultad de derecho se tenían como profesores a las figuras relevantes del mundo jurídico de aquellos años. La idea era convencer a Boyer de las ventajas para la ciudad de SantoDomingo y por ende para el gobierno de ocupación de una plataforma adecuada de formación yprogreso. Pero lamentablemente las buenas intenciones no bastaron y al año siguiente se cerró de nuevo la Universidad.