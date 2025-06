Este distinguido profesor y cirujano nació en San Cristóbal en 1932, hijo del recordado profesor Rafael Miranda Johnson. Cursó sus estudios secundarios en su ciudad natal y en 1949 ingresó a la Universidad de Santo Domingo, en donde recibió en 1955 su diploma de doctor en Medicina. Se trasladó entonces a los Estados Unidos de América, en concreto a la ciudad de New York para realizar su internado en el Charles Wilson Memorial Hospital y luego su especialidad en cirugía general en el Beth David Hospital. En el Babies Hospital Unit, del United Hospital en la ciudad de Newark, New Jersey, realizó su subespecialidad en cirugía pediátrica.



El Boy, como le conocían sus familiares y amigos, regresó al país en 1962 y de inmediato se integró al grupo de profesores en el Hospital Robert Reid Cabral. De inmediato estableció claramente que un niño no es un adulto pequeño, lo que a juicio del doctor Héctor Otero causó un enorme impacto en cómo se hacían las cosas en esos años. En ese mismo 1962 ocupó el cargo de jefe de cirugía del hospital infantil, cargo que ocupó hasta 1978. En 1963 formó parte del consejo educativo del hospital Robert Reid Cabral junto a su padre, Rafael Miranda Johnson y los doctores Hugo Mendoza, Mario Ravelo Marchena, Héctor Mateo, Víctor Chalas, Pedro Padovani y José Rodríguez Rib. Fue profesor de cátedra de Clínica Quirúrgica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el periodo 1962 a 1965. Luego formó parte del cuerpo profesoral fundador de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, impartiendo las clases de cirugía pediátrica. Ejerció además como profesor y jefe del servicio de cirugía neonatal en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina.



El doctor Miranda Borbón fue uno de los fundadores del Colegio Dominicano de Cirujanos y fue su presidente en el periodo 1982 a 1984. Fue además fundador y primer presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Pediátrica en fecha 26 de octubre de 1987. Además del doctor Miranda Borbón fueron fundadores los doctores Cristóbal Gómez, Ludwig Van Rodríguez, Rodolfo Cabrera y Héctor Otero. Ya desde 1962 el doctor Miranda Borbón asistía a todos los eventos de la joven Sociedad Dominicana de Pediatría en donde inició la difusión de su especialidad quirúrgica con gran tesón y acierto. El doctor Otero escribió: El doctor Rafael Miranda Borbón era disciplinado, culto, solidario, organizado, extremadamente puntual, con una sólida visión conceptual quirúrgica y con una actitud permanente de saber escuchar. Por ese compromiso permanente con la cirugía pediátrica fue presidente en 1996 del comité organizador del XVI congreso panamericano de Cirugía Pediátrica que se celebró en la ciudad de Santo Domingo. Ya en 1993 se había creado en el Hospital Roberto Reid Cabral la residencia en cirugía pediátrica. En octubre de 2015 estaban registrados en el país 32 cirujanos pediátricos, agrupados en esa sociedad que formó el doctor Rafael Miranda Borbón. Es uno de sus legados importantes a nuestra medicina. Es de resaltar además su dedicación a la docencia en varias universidades y hospitales. Los que fuimos sus alumnos recordamos su gran capacidad didáctica y la pasión con que nos relataba sus historias y casos clínicos. Su gran capacidad quirúrgica le llevó a ser un referente nacional e internacional en su especialidad.



Falleció el doctor Miranda Borbón en 1998, y en 2020 el Colegio Dominicano de Cirujanos le otorgó de forma póstuma el reconocimiento de Maestro de la Cirugía Dominicana. Una gloria de nuestra medicina y un gran profesor, de esos que dejan huella.