En el interesante libro del buen amigo y académico doctor Reynolds Pérez Stefan, Historia de los servicios de salud en la Concepción de La Vega, encontramos datos sobre este hospital. Según este autor la primera piedra del centro de servicios médicos más antiguos en La Vega se colocó el 15 de agosto de 1881 a instancias de la benemérita sociedad La Progresista en esa ciudad. Para 1882 funcionaba con el nombre de Hospital La Caridad, con capacidad para 12 camas y allí prestaban servicios el farmacéutico don Emiliano Espaillat y don Pepe Gómez, quien pese a no ser médico atendía pacientes y realizaba cirugías menores. El centro tuvo problemas económicos y hacia inicios del siglo XX fue trasladado a un sitio más céntrico en la ciudad. El declive de la sociedad La Progresista así como sus diversas obligaciones dejaron en un gran estado de abandono al hospital, al punto, que nos relata el doctor Pérez Stefan que ni los más necesitados acudían allí. Se formó entonces la Sociedad La Humanitaria que tenía como su principal objetivo construir un hospital de beneficencia. Se realizaron diversas actividades para conseguir fondos y finalmente el 1 de julio de 1906 se inauguró el local del Hospital La Humanitaria. Según relata el doctor Pérez Stefan: al principio acostaban a los pacientes en serones, luego les proveyeron catres, tan altos, que se veían los enfermos desde afuera por las ventanas. Solo internaba pacientes en estado crónico, como tuberculosos o accidentados. Al ser admitidos los pacientes en la casa de salud se les permitía estar acompañados de solo un pariente. Los pacientes eran atendidos por el doctor Narciso Alberti y por Emiliano Espaillat, así como otros médicos que prestaban servicios gratuitamente en calidad de voluntarios”.

En el hospital se realizaban amputaciones y cirugías menores, los partos por el contrario eran realizados por comadronas en las casas. Fue muy importante la labor de las “Hermanas de la caridad”. Quienes atendían pacientes en las casas y buscaban en las casas más pudientes ropas para las personas más necesitadas. El doctor Pérez Stefan señala a Mamá Calín, Doña Chuchú, Rosa Abreu y la comadrona Cristina Félix como las más conocidas. El presbítero Armando Lamarche tuvo una destacada participación en el hospital. Después de las inundaciones de 1909, muchas personas quedaron sin hogar y sin centro de salud, por lo que ese presbítero se involucró y solicitó en 1910 ayuda al Gobierno para la construcción de un nuevo hospital. En septiembre de 1911 el arquitecto Nechodona fue instruido para elaborar los planos de ese hospital. El 18 de septiembre de 1911 el arquitecto le escribía al gobierno que entregaría los planos de un hospital para la ciudad de La Vega en un mes. La edificación estaba compuesta de varios cuerpos con paredes de hormigón y techos de madera cubiertos de tela asfáltica. Estos datos que aparecen en el libro Arquitectura dominicana de 1906 a 1950, de César Penson, ilustra el carácter que se dio a esa obra. Se pensaba que dada la ubicación de La Vega, ese hospital podría ser un centro regional del Cibao. Los planos fueron enviados en mayo de 1912 al presbítero Lamarche, quien era en ese momento presidente de la sociedad La Humanitaria. En 1912 y bajo la responsabilidad del constructor cubano Samuel Mendoza se iniciaron los trabajos que fueron interrumpidos continuamente por el estado de inestabilidad política que sufría el país, tras la muerte de Ramón Cáceres. De hecho en 1914 Moreta se sublevó y atrincheró en el Hospital que aún no estaba terminado. Por otra parte las dificultades económicas también retardaban la construcción que para ese año todavía no tenía techo.