El día 4 de enero de 1915 nació en la ciudad de Puerto Plata el doctor José Augusto Puig Ortiz. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en su ciudad natal. Su hijo me ha enviado algunas referencias y además Historia Dominicana en Gráficas puiblicó su biografía.



En el año 1940 se recibió de doctor en Medicina en la Universidad de Santo Domingo. Su tesis se tituló: Contribución al estudio de la infección puerperal y el uso de mercurocromo”. Fue médico de la maternidad del hospital Dr. Ricardo Limardo, secretario de la Junta Provincial de la Asociación Médica Dominicana y de la Liga Dominicana Contra el Cáncer en Puerto Plata. Ejerció en la Clinica Dr. Vasquez de la ciudad de Puerto Plata.



El doctor Puig Ortiz salvó su vida milagrosamente durante la Era de Trujillo. El doctor Antonio Zaglul ha expresado el juicio siguiente sobre el doctor José Augusto Puig: “Hace años que se pudre en una asquerosa celda un médico de Puerto Plata. No es un loco y está aquí como tal. Tú lo conoces y sabes por qué está aquí. Él quiere para su Patria lo mejor: La libertad, vivir con dignidad, aunque le cueste la vida, y aun la vida de sus hijos, de su mujer y de sus hermanos. Tú sabes cómo vino a parar aquí. Él sabía que lo perseguían, que lo querían matar. Sin embargo, no se pudo negar a ver un niño enfermo. Ese fue el señuelo. Lo apresaron, lo apalearon y lo trajeron aquí como si fuese un loco, sin ser loco. ¿Lo has oído tú alguna vez quejarse de algo? Se le prohíben las visitas de sus familiares. No le pueden mandar alimentos; incluso han venido varias veces a buscarlo para matarlo. ¿Lo has oído quejarse alguna vez?”. El doctor Zaglul recordaba el momento en 1958 en que los esbirros del SIM lo llevaron al manicomio. Durante esos años de 1958 al 1961 el doctor Puig ayudaba al doctor Zaglul ofreciendo sus servicios médicos a los enfermos recluidos en aquel centro. Relataba el doctor Zaglul que cada semana iban a verlo al manicomio los asesinos del temible servicio de inteligencia militar, buscando al “doctor de Puerto Plata”. Zaglul le enviaba rapidamente un papel y Puig se iba para su celda para simular la locura que nunca tuvo y asi salvar su vida.



El doctor Puig Ortiz escribió y publicó varios libros, entre los que se pueden destacar: Por el Patrimonio Histórico-Cultural de Puerto Plata; por la Valorización Histórica de las Ruinas de La Isabela , primera ciudad del Nuevo Mundo; Puerto Plata: Ensayo Histórico-Arquitectónico; Emigración de Libertos Norteamericanos a Puerto Plata en la Primera Mitad del Siglo XIX; La Iglesia Metodista Wesleyana; Puerto Plata; Breves Apuntes Históricos y Datos sobre su Litoral, y otros.



En las primeras elecciones celebradas después de la muerte de Trujillo, el 20 de diciembre de 1962, participó como candidato a la Vicepresidencia por la Unión Cívica Nacional, junto al doctor Viriato Fiallo, que iba como candidato a la Presidencia.



Fue miembro de varias instituciones: miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia ; director de la Oficina de Patrimonio Cultural de Puerto Plata; miembro del Grupo Arqueológico del Museo del Hombre Dominicano; miembro del Comité Nacional de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).



Como muy bien ha acotado el licenciado Pablo Clase, hijo: “Consagró gran parte de su vida a lucha por la preservación del patrimonio arquitectónico de Puerto Plata”.



Fue embajador dominicano en Francia. En 1978 obtuvo el Premio Nacional de Historia por un ensayo escrito en colaboración con R.S. Gamble. Este valioso médico, valiente y honesto, falleció en Santo Domingo en 1981.