Jesse Duplantis, ¿cultura religiosa o fraude?

Decía George Brassens, y sigue diciendo, aunque esté muerto, porque fue grabado y traducido por Paco Ibáñez, que “La gente no quiere que/ Uno tenga su propia fe/ Todos, todos me miran mal/Menos los ciegos, es natural”… Y realmente los pastores evangélicos no dejan que nadie pueda creer en Dios a su manera.

Ellos convirtieron la religión, su religión, en un negocio y una maquinaria de temor como lo fue en la Edad Media y durante el dominio de la Inquisición, con el miedo como arma.

Todo el mundo sabe que Cristo viene y que no ha llegado porque, como dice el refrán popular, “viene en rodillo”. El pastor Jesse Duplantis de New Orleans, Louisiana y con oficinas en el Reino Unido y Australia, lo sabe también y quizás por eso les ha pedido a los feligreses de su parroquia que donen $54 millones de dólares, unos $3,240 millones de pesos, “para acelerar su llegada”. Él quiere comprarse su cuarto avión privado, Gulfstream, probablemente para ir a buscarlo, como lo reseñó elCaribe el 1º de octubre de un cable internacional de RT.

La mansión que se construyó es un palacio enorme que podría alojar a Jesús y sus 500 apóstoles que le acompañen.

Al parecer el negocito de hacerse pastor deja porque él no es el único, como lo comprueba una lista importante de pastores que tienen ya su avionazo privado porque Dios les dijo, “compadre, usted necesita su avión, déjese de jodienda”.

Entre los más destacados pastores millonarios hay dos que llaman la atención por sus curiosos nombres. Uno es Cash Luna que tiene una labia y más muela que un cocodrilo, y no le queda corto Creflo Dollar. Igual que Albino Blanco de Mesa, amigo de Trespatines y que se dedicó a ser mozo por el nombre. Se entiende lo de los pastores. “Dios les puso ese nombre para que la gente no se equivoque y sepa a donde van sus donaciones”.

En los países civilizados, la libertad de culto ha tomado una fuerza enorme y ha demostrado que los seres humanos viven en mayor armonía cuando no se les impone una religión X. Cuando el ciudadano elige por su propia decisión su creencia o no creencia, hace que se generalice un respeto y que a nadie se le mire mal ni de reojo.

Pero el desarrollo del pensamiento social humano no ha avanzado al mismo ritmo que el pensamiento científico y tecnológico donde no hay “democracia” sino hechos. El técnico o físico que descubrió la tecnología del teléfono celular táctil no consultó con nadie si funcionaba o no. Él lo descubrió y las compañías telefónicas lo multiplicaron para masificar el hallazgo y sacarle el beneficio correspondiente.

En el aspecto teológico y espiritual, el asunto es más complejo porque el ser humano quiere eternizarse desde que los egipcios momificaban sus muertos y las personalidades de las altas cortes se hacían retratos al óleo para inmortalizarse. También por las prédicas de pastores que aseguran el paraíso después de la visita de La Parca.

Pero ese Paraíso no es gratis. Los pastores evangélicos saben muy bien cómo dominar a la gente, cómo conducir su rebaño de oveja “por el camino de la eternidad”. Y Jesús, que vivía sencillamente, aunque muchos historiadores nieguen su existencia en la Historia, no es émulo de los pastores que predican en su nombre y viven como millonarios sin tener ninguna representatividad y conocimiento más que la avivatez y la muela.

Pero no son los evangélicos solamente. En el mundo musulmán, las mezquitas crecen y se multiplican. El caso más conocido es el de los musulmanes de New York que no titubearon en eliminar a Malcolm X en 1965, cuando este descubrió el jueguito. Elijah Muhammad mandó a Talmadge Hayer o Thomas Hagan para que lo quitara del medio.

La política también ha sido invadida sabiendo la cantidad de gente que sigue estos pastores. Tanto Bolsonaro como Trump, han usado la religión como arma. El cuento del atentado con un cuchillo en la campaña de Jair Bolsonaro, fue una escenificación magistral de marketing que tiene que ver con la psicología de masas, estudiada con detenimiento por estos especialistas del control mental moderno vía internet. La compasión hacia Bolsonaro multiplicó considerablemente el puntaje del candidato a lo que se sumó el “Lawfare” o engaño jurídico al viejo Lula pa’ echarlo a un lado fuera de la competencia como lo admitió el juez Moro que armó el lio.

El juez Luis Roberto Burroso de la Corte Suprema brasileña ha prohibido, recientemente, el acceso de extraños a la Amazonía para preservarlos del Lobby de la Asociación de Misiones Transculturales Brasileñas que reúne 44 organizaciones especializadas en “convertir” a los indígenas a su religión con una visión fundamentalista y con propósitos electorales.

El pastor Creflo Dollar pidió a sus seguidores $65 millones de dólares para comprar un avión Gulfstream G650 en Atlanta Georgia.

La casa del pastor T.D. Jakes está valorada en US$1,700,000. Y la lista es grande donde sobresalen Miguel Arrázola, Dante Gebel, Marcus Lamb y un megalómano conocido como Kenneth Copeland.

En México se ha destapado una organización conocida como El Yunque, cuya finalidad es infiltrar los partidos y hacer que la religión sea un arma importante en la población más que un programa de gobierno. La reciente visita del VOX de España es parte de ese entramado que pretende sumir a México en la oscuridad y la pobreza.

En una serie de televisión, El Reino, se trata el tema de la manipulación sicológica a los feligreses y de sus tremendas ganancias. El negocio familiar del pastor, su mujer y sus hijos es mayor que cualquiera con la ventaja de que la materia prima de su industria es la ilusión mediante el buen manejo de la hipnotización. Claudia Piñeiro, quien escribió el guión, ha sido acusada severamente por la intolerancia de aquellos que justamente se ven descubiertos de manera clara en esta serie que ha roto récord de audiencia en Argentina y el resto de América latina.

La espiritualidad de los pueblos es muy importante porque es un mecanismo que los une, los fortalece y le alimenta el ánimo. Pero esa espiritualidad no solo es la fe religiosa, también lo es la música, la pintura, el arte en términos amplios que no puede estar condicionado por el interés monetario ni comercial. Si el arte ha perdido en grandes áreas, su magia, es por lo banal y por el dinero.

Por ese interés comercial hoy aparecen cuchumil sectas, cada una con la mejor Biblia y el mejor pastor.

Conocemos bien ese engaño en este país con la puesta en práctica de la Operación Coral que desveló a la pastora Rossy Guzmán y al general Adan Cáceres como las cabezas de una mafia religiosa por lo que están siendo procesados.

Muchos personajes ligados a la droga encontraron en las iglesias una forma de lavar su dinero como se ha dicho también de las bancas de apuestas y de otros negocios de los que todo el mundo habla.

En ninguna parte de la Biblia dice que para creer en Dios o seguir el camino de Jesús haya que pagar. En el momento en que a usted le exijan una cuota mensual o un porcentaje de su salario, usted esta siendo víctima de un asalto a mano desalmada.

Como sociedad laica que somos, como lo establece la Constitución, ninguna religión puede ser impartida en las escuelas como tampoco debe haber ritos que favorezcan sus creencias.

Ahora, si usted manda a su hijo a una entidad religiosa privada, tiene que entender que él va a saber cuántos dinosaurios entraron en el Arca de Noé.

Uno de los legados más importantes de Eugenio María de Hostos fue precisamente dejar establecido que la orientación religiosa del alumnado debía ser una responsabilidad de los padres, no de la escuela y eso hay que mantenerlo como parte de nuestros logros de civilidad. Una empresa se preocupa por tener empleados con una formación sólida, profesional y con un desempeño honesto. Que crea en Dios o en Buda, o sea aguilucho o liceísta, es una cuestión personal que no influirá en su trabajo.

¿Y usted, en qué pastor confía? ¿En Passtor de Moya o en el pastor alemán? “Jesús me dijo/No te mortifique/que yo le envío mis avispas pa’que lo piquen/ te piquen, te piquen, te piquen y te piquen…”