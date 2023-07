La integración constituye un componente fundamental en la creación de un ambiente más efectivo para enfrentar los desafíos que comprometen el bienestar de los países de la región del Caribe. Constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca) o Protocolo de Tegucigalpa, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es uno de los diversos organismos de integración que existen en la región. Fue creado por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y luego se adhirieron como miembros plenos Belice en el año 2000 y, a partir de 2013, la República Dominicana.



El pasado 27 de junio se celebró en Belice -Presidente Pro Tempore del SICA- la LVII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) donde representaciones de los países miembros acordaron una serie de compromisos relativos al desarrollo sostenible, la cooperación y reactivación económica, la seguridad alimentaria, la transformación digital y el fortalecimiento de alianzas con otras subregiones.



Participaron el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo; el ministro asesor del presidente de la República para Políticas y Asuntos Internacionales de Nicaragua, Valdrack Jaentschke Whitaker; el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Eduardo Enrique Reina; el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco; la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney Mencomo; la viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Karla Samayoa Recari y el anfitrión John Briceño primer ministro de Belice. Además, el secretario general del SICA, Werner Isaac Vargas Torres, y los equipos técnicos de cada una de las delegaciones.



En la LVII Reunión que finalizó con el traspaso de la Presidencia Pro Tempore (PPT) a la República de El Salvador se adoptó la Declaración de Placencia y como señala la nota de prensa publicada por la Secretaría General del SICA se acordaron implementar diversas acciones para enfrentar la seguridad alimentaria y la promoción de sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles y trabajar en la actualización de la política de seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y República Dominicana 2012-2032.



La protección social que juega un rol importante para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y el ejercicio de los derechos sociales en los países de la región fue tomada en cuenta. Se acordó elaborar una propuesta de política regional de seguridad social con el objetivo de avanzar en las acciones de promoción de las garantías de la salud y seguridad social integral de la población de los Estados miembros del SICA.



Los jóvenes fueron incluidos en la declaración asumiendo el compromiso de potenciar una activa participación de los jóvenes en el desarrollo económico, social y político de la región. El cambio climático -uno de los cinco grandes pilares de la integración- fue un tema de la reunión incluido en la declaración, reconociendo que la cooperación y asistencia técnica y de recursos son indispensables para enfrentar los retos medioambientales y el cambio climático y respaldando la creación de un centro regional de transparencia climática de la región.



El Parlamento Centroamericano (Parlacen) como órgano de representación política y democrática de los países de Centroamérica y República Dominicana fue objeto de debate e incluido en los compromisos. Se reconocieron sus esfuerzos en la organización de la primera “Conferencia Regional para la Articulación Institucional del Parlacen con otras Instancias del SICA”, para una planificación conjunta y una implementación más efectiva de las atribuciones de cada institución. También, la aprobación del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlacen y la conformación de una comisión ad hoc para su revisión. En ese orden, se asumió el compromiso de avanzar en las reformas al Tratado Constitutivo del Parlacen.



En el ámbito social se adoptó el compromiso de impulsar iniciativas intersectoriales que propicien una mayor participación y visibilidad de las poblaciones afrodescendientes y la aprobación de la extensión de la vigencia de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (Prieg/SICA) por un período de 10 años.



En el campo de la cooperación y tratando de hallar modos alternativos de colaboración que contribuyan a promover el desarrollo se adoptó impulsar modalidades de cooperación no tradicionales como la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular. Además se resaltó la importancia de fomentar un enfoque regional de la iniciativa Mano de la Mano: Construyendo Resiliencia en el Corredor Seco de la Región SICA impulsada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC), la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Ambiente y Desarrollo (Seccad) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), en colaboración con la Secretaría General del SICA (SG-SICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



La Declaración de Placencia también adoptó el compromiso de priorizar el desarrollo de un sistema de información que fortalezca la vigilancia de precios al consumidor en el mercado regional. Se reconoció la aprobación del “Reglamento CMRE 01-2023 relativo a la Adopción y Reconocimiento de la Firma Electrónica en el ámbito del SICA” y se resaltaron los resultados de la primera operación birregional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (Carisica), realizado en el marco del Plan de Acción SICA-Caricom.



Ahora bien, en un mundo cada vez más complejo y desafiante, la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados supone una serie de retos y su éxito dependerá de muchos factores para que lo acordado no quede en letra muerta. Los procesos de gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de la cooperación regional, el apoyo de los Estados miembros y el liderazgo que pueda ejercer la Presidencia Pro Tempore (PPT-SICA) de turno serán fundamentales para el éxito de los compromisos asumidos.

Centro estudios caribeños. PUCMM. Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World. “This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846. Dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC”.