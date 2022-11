Maradona se encumbra a una plataforma que solo se entiende desde el tango

Martín Ron no está borracho y no lo puede estar para encaramarse en los altos andamios, como zancos gigantes, para pintar el mural artístico (si es el más grande de la bolita, no importa) en homenaje a Diego Maradona, El Pelusa.



Ron apuesta al arte gigante y no es casual haber elegido a Diego para la pared del edificio de 12 pisos de 40 x 45 metros en la calle San Juan, en Buenos Aires.



Allí existen más de 600 murales con la figura del 10 del equipo azul celeste, aunque muchísimos de ellos no consigan la calidad de este, recién inaugurado. Esa calidad la da el rigor artístico que se cobija con la necesaria estética.



Este muralismo tiene una explicación que va mas allá del simple garabato del grafiti o de los que usan los politicófanos para promoverse.



Martín Ron sigue la misma línea de los verdaderos artistas que no aceptan que el arte puede ser un “un camión de escombros o una pila de gomas de carros, o un montón de sillas colocadas medalaganariamente y, de ñapa, “made in China”.



Hacer sus murales le costó al artista una formación académica y un sentido de la creatividad. Es el mismo sendero de Jorit Agoch quien impactó al mundo del arte con otro mural en Italia del mismo Maradona.



El entusiasmo de ambos creadores es igual a la admiración que tuvo Maradona de la fanaticada del mundo que se resumen en el simple e inmenso hecho de haber recibido tantos momentos de alegría en cada gol, en cada pase, en cada juego.



El Diego no lo hizo porque le pagaban millones de euros, aunque para muchos, como Neymar, es un gran estímulo. Maradona los dio porque él se daba en cada partido, en cada jugada como se hace con todo lo que contiene pasión.

Leonard Cohen Mural Montreal. Diego Maradona por Jorit Agoch en Napoli, Italia. Mural de Maradona en Buenos Aires por Martin Ron. Mural por Martin Ron. Otra.

¿Cómo pudo hacer Ron ese mural tan grande sin perder la proporción y sobre todo, lograr el parentesco? Existe, desde el Renacimiento, el método de la cuadrícula, que sirve de guía para lograr el copiado ampliado, pero que sin la formación debida, no serviría de nada.



El fútbol aventaja al béisbol y a otros deportes por la necesaria destreza corporal que se requiere y por el dinamismo del juego, lo que hace que el observador se contagie del entusiasmo que emana de él. Con jugadores como Maradona el acercamiento se multiplicaba, el goce por el juego crece, por su magia y su sensibilidad social



Recordemos que la fanaticada es pueblo, que una vez sale del estadio, vuelve a sus miserias y ahí también Diego se dio a querer.



Maradona se encumbra a una plataforma mística que solo se entiende desde el tango. Es el mismo ingrediente que se les atraviesa a los argentinos a la hora de admirar a Gardel, Evita Perón, al Che, a Cristina, aunque muchas veces traspasan esas fronteras gauchas.



Y justamente toda esta mezcla de sentimientos es lo que emana del mural de Martín Ron: el Diego que disfruta del futbol como si fuera algo vital, y lo era.



El grito de Diego, en el mural, es más terrenal, menos extraterrestre como lo es el de Edvard Münch, es el grito del triunfo que comparte con todos.



Se podría decir que este movimiento de artistas de murales o artistas urbanos, o “streets artists”, surgen como una respuesta al mal llamado “arte contemporáneo”, mejor conocido como el arte del fraude.



En Montreal ya existen festivales donde vuelve, como característica esencial, la belleza estética, la armonía de las composiciones y el colorido adecuado que le quita la tristeza a cualquier ciudad. Los que le dedicaron a Léonard Cohen, son particularmente hermosos.



Víctor Hugo Morales, de C5N argentina, lo narró con palabras que corrían detrás del balón y pateaban para terminar en un gol celebrado en cada casa, cada bar, cada burdel, cada rincón del país de Libertad Lamarque y Sandro de América, como si se celebrara la victoria de su amigo Lula o de su amiga Cristina. Ese es el eco que no se apaga, ese es el Diego, el único dios de carne y hueso… que tenía que ser argentino.



Es apropiado el momento que Martín ha elegido, para encender más la locura, estimular al equipo que va a Qatar a buscar la copa mundial con Messi de capitán… ¡y quién lo duda!



Ver También:

https://www.elcaribe.com.do/gente/cultura/maradona-el-dios-del-futbol/