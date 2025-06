La historia sobre la primera Cárcel de América, ubicada en la Catedral, es otra de las atracciones que exhibe el museo

El Museo de la Catedral de Santo Domingo representa un espacio de conservación y exhibición que busca generar una reflexión y conexión con la historia e identidad de la ciudad de Santo Domingo.



A través de su diseño interactivo y narrativo, en su interior exhibe su invaluable colección de objetos litúrgicos y exvotos custodiados durante más de 500 años, conocidos como el “Tesoro de la Catedral”.



De acuerdo con Fabiola Herrera de Valdez, directora voluntaria esta experiencia inmersiva y moderna no solo cuenta la historia de la fe en América, sino también la de Santo Domingo, “pues a medida que la contamos, nos vamos hermanando y reconciliando con nuestros ancestros, porque al final esto se trata de fe, de historia y de identidad”.



Detalló que sus once salas de exhibiciones invitan a los visitantes a sumergirse en su historia llena de aventuras y desventuras, a admirar y comprender la belleza de sus formas, así como a conocer los nombres de las personas que la hicieron posible este centro.



Entre sus espacios se destacan un patio interior, un claustro y una sala de exposiciones temporales. También una tienda de arte sacro donde se exhiben piezas históricas y pinturas de la pinacoteca de la Catedral. El personal que allí labora lo hace de manera voluntaria “ofreciendo un servicio que sale del corazón”.



Herrera de Valdez informó que el Museo de la Catedral está abierto de jueves a sábado de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los domingos de 2:00 a 6:00 PM. Si son grupos grandes, las visitas se hacen lunes, martes y miércoles, previa cita. El costo es de 200 pesos, mientras que los niños, sacerdotes y religiosos no pagan.

Recorrido por la historia de Santo Domingo



En la entrada del Museo se encuentra el Púlpito Barroco del siglo XVIII tallado en madera de caoba, consta de 23 piezas ensambladas con forma poligonal de siete lados y está decorado con tallas de hojas de acanto, perlas, uvas, flechas y dentículos.



La primera sala describe desde el Nártex hasta la Sala de la Fe, donde una luz blanca viene del techo en forma de cruz, que plasma la importancia de los misioneros en la evangelización, resaltó Herrera de Valdez. Además recrea la primera universidad del Nuevo Mundo, fundada en Santo Domingo.



En la Sala Temporal se muestran imágenes de las procesiones de Semana Santa en Santo Domingo hace 50, 60, 70 años. “Somos el único país del mundo con dos madres protectoras: La Virgen de Altagracia y la Virgen de las Mercedes”, afirmó la directora voluntaria.



Otra de las atracciones de la que habló Herrera de Valdez es la piedra pentagonal que marca el inicio de la construcción de una catedral y que normalmente se coloca debajo de su suelo.



En cuanto a la parte arquitectónica, Wander Pérez, voluntario de la Catedral resaltó que para su construcción participaron los maestros canteros, hombres que se dedicaban única y exclusivamente a la construcción de catedrales.



“En el museo también se exhibe la piedra coralina, una representación muy curiosa, que emerge del mar y es la que se utiliza para la construcción de la catedral”, explicó Pérez, quien resaltó símbolos antiguos de religiones paganas que utilizaban los maestros canteros que simbolizaban la buena suerte y la fortaleza.

También, el Museo es el promotor de la defensa de los restos de Colón, ya que según explicó Wander Pérez: “Existen evidencias históricas de que probablemente sus restos están en Santo Domingo”.

“Una de las misiones más hermosas de todo el museo es el coro bajo de la Catedral, que evoca los antiguos ritos y la fe de los antepasados dominicanos, y conecta al visitante con la historia y la espiritualidad del lugar”, subrayó Pérez.

Antecedentes



Esta edificación originalmente construido como vivienda de Alonso Maldonado, alcalde de la ciudad (1507-1509), fue vendido en 1510 y convertido en Real Cárcel en 1512. A lo largo de los siglos, ha tenido múltiples usos: Durante la ocupación haitiana (1822-1844) fue sede de la Casa de la Imprenta. Entre 1867 y 1916 albergó la Biblioteca de la Sociedad de Amigos del País y posteriormente fue reacondicionado para ser la sede de la Cámara de Diputados hasta 1955. Además, alojó oficinas del Instituto Duartiano y la Escuela Taller.



La restauración del edificio, declarado monumento nacional bajo el nombre “Cárcel Vieja, Teatro Los Trinitarios”, mediante la Ley 293 del 13 de febrero de 1932. Se buscó recuperar su imagen histórica y su importancia en la ciudad, dotándolo de una funcionalidad museística sin alterar su esencia patrimonial.



Los trabajos de restauración empezaron en 1993 con excavaciones arqueológicas que culminaron en 1995. Luego, fueron detenidas y reanudadas en varias ocasiones, hasta que en 2022 se retomó el proyecto con fondos del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial con el apoyo del BID, del Ministerio de Turismo, de los bancos Central, BHD, el Popular y varias instituciones financieras.

El Tesoro de la Catedral

En el sótano está el “Tesoro de la Catedral”, una colección de 400 años que ha estado guardada durante mucho tiempo en ese lugar, donde se presentan piezas de gran valor histórico y espiritual y que se exhiben al público por primera vez en siglos.



En este espacio se encuentran piezas de la liturgia como el antiguo Testamento, vinajeras, lavabos, navetas, portalibros, las coronas que se usaban para las procesiones en oro, esmeraldas, perlas, alforjas XVI, entre muchas otras piezas en piedras preciosas.



El museo cuenta además con una sala de exposiciones temporales que está especializada en arte sacro, artesanía, pinturas y papelería creadas por voluntarios y artistas.



Este museo también exhibe piezas históricas de la catedral, ofrece un ambiente de acogida y permite que los visitantes se lleven un grato recuerdo. La tienda conectada a la entrada y es fundamental para prolongar la experiencia y el recuerdo del museo.

Atractivo

