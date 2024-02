(Décima cibaeña)

¿Qué no tocó Cheché

Dejde guaracha hata sone?

Merengue, mangué y montuno

Que llegó a lo corazone.

••••••

Arrancó con un sexteto

Cuando la Era era Era,

Con su guitarrita arratro

A pesai de to loj mueito.

•••

Llegó la Guerra de Abril

Y Cheché siguió tocando

Un rock and roi cibaeño

Que sonaba como mambo.

•••

La “Negra Pola” toc´{o

Y fue tan populai

Que to loj campos y barrio

Se pusieron a bailai.

•••

Su guaracha bautizó

A un famoso pelotero

Fueite como un león

Llamado Pedro Guerrero.