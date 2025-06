(Décima cibaeña)

Bonita palabra dijo

Ei monseñoi de Santiago

Aunque no fueron halago

Tampoco fue que maidijo

Poique éi ej un buen hijo

De la Iglesia ei Vaticano

Dei papa, éi e su heimano

Dei que habló con to repeto

Pa defendei ei derecho

De to lo dominicano.

Habló de la inmigración

Y de acusacione seria

Dei tranpoite como feria

Y llamó a refleixión

No hay que abusar con camión

Pue dice que desaj noticia

Hay mucha que son ficticia

Y son paquete e mentira

Eso ha provocado la ira

Y ei tema sigue que afixia.